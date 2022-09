Vändra läheb uuel kütteperioodil üle põlevkiviõlile

Põhja-Pärnumaa vallavanem Aivar Mäe ja arengunõunik Kalev Mitt näitavad äsja kohale jõudnud konteinerkatlamaja ja põlevkiviõli mahutit ilmse rahuloluga, sest lõpuks on tõesti olemas midagi käega katsutavat, et toasooja hind muutuks inimsõbralikumaks.

"See ei juhtu, vaid see on ette planeeritud. Ma arvan, et me oleme septembri lõpuks valmis. Aga kuna tuleb veel vananaistesuvi ja räägitakse, et talv tuleb tohutult soe. Ma isegi ei tea, millal katel tööle läheb. Aga ma arvan, et Vändra rahvas on väga rahul," rääkis Mäe.

Põlevkiviõli puhul on räägitud selle ebameeldivast lõhnast, aga asi pole sugugi nii hull, kui arvata võiks.

"Õliküttega võib tulla see õlihais tankimise ajal, sõltuvalt tuule suunast. Kas ta on nüüd majade poole nagu täna. Sellel ajahetkel ja nõksu nihkega ka veel. Ja tõenäoliselt siis, kui katlad tööle pannakse. Lahti on süsteem siis, kui ühendatakse voolikud ära. Aga kui kinni pannakse, siis on juba kinnine süsteem. Nii et põhimõtteliselt ta läheb ühest kinnisest süsteemist teise," rääkis Mitt.

Vändras pakub kaugkütteteenust Adven Eesti. Ettevõttel õnnestus konteinerkatlamaja ära osta kevadel, nüüd pidavat sellise soetamine juba peaaegu võimatu olema.

"Konteinerkatlamaja sai nüüd paika ja mahuti ka. Kuid lisaks on veel vaja teha ühenduses kaugküttetorustikuga. Kaugküttetorustiku ehitusega läheb natuke veel aega. Kuskil seal oktoobrikuu jooksul peaks saama see kaugkütte katalamaja ühendatud kaugküttetorustikuga. Saame hakata kütma," rääkis Adveni juhatuse liige Raivo Melsas.

Vändra kortermajade elanikud on kütteperioodi eel ootusärevad, sest keegi ei tea ju veel täpselt, mis toasooja eest maksta tuleb, aga iga euro vähem on juba pluss.

"Viimases kütteperioodis siin aprillikuus tuli mul juba 300 euro ringis puhast kütet. Aga enne seda, kui tõusis, sain ikka saja ringis hakkama. Jah, üks kolmandik kindlasti läheb odavamaks. Vändra peale on see ikka väga suur tegu ja me kõik ootame. Andke aga minna," ütles Turu 18 korteriühistu esimees Eda Vaino.

Kortermaja elaniku Ene sõnul on olukord endiselt raske. "Pensionäridel on eriti raske, kui hinnad nii kõrged on. Ja väga tore, kui odavamalt hakatakse pakkuma," sõnas ta.