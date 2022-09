Zelenski: Venemaa valmistub otsustavaks energiarünnakuks

Samal ajal kui kogu Euroopat ähvardab talvel Venemaa korraldatud energiakriis, jätkavad Vene väed rünnakuid Mõkolaivi piirkonnas, Zaporižžija rajoonis, Dnipropetrovski oblastis ja Harkivis. Viimased päevad on toonud tsiviilohvreid, kelle hulgas on ka lapsi.

Oluline 4. septembril kell 8.20:

ISW: Ukraina vasturünnak lõunas häirib Venemaa logistilist ja sõjalist võimekust, kuid ei too kaasa "vahetut kasu";

Ukraina sõjavägi: Vene väed kandsid Lõuna-Ukrainas kaotusi nii varustuses kui ka elavjõus;

President Zelenski sõnul tahab Venemaa hävitada iga eurooplase normaalse elu.

Ukraina: venelased kandsid lõunas suuri kaotusi

Ukraina sõjaväe lõuna piirkonna operatiivjuhatus teatas, et nad tapsid laupäeval 138 Vene sõjaväelast ja hävitasid üheksa tanki, ühe haubitsa, ühe Uragani raketiheitja, ühe raketisüsteemi S-300, ühe 152 mm suurtükihaubitsa ja 18 soomusmasinat. Ukraina sõjavägi hävitas ka laskemoonalao ja pommitas lõunas parvlaevaületuskohta, teatas lõuna operatiivjuhatus.

ISW: Ukraina vasturünnak on "metoodiline operatsioon"

USA sõjauuringute instituut (ISW) ütles, et Ukraina vasturünnak lõunas häirib tõenäoliselt Venemaa logistilist ja sõjalist võimekust, kuid ei too kaasa "vahetut kasu". ISW teatas ka, et Ukraina sõjavägi ründab jätkuvalt Venemaa maapealseid sideliine, varustuse ladusid ja personali ning logistikat Ukraina lõunaosas. Fotod kohalikust sotsiaalmeediast kinnitavad Ukraina tõhusaid rünnakuid Hersoni oblastis, teatas ISW.

Ukraina president kutsub Euroopat üles ühtsusele

President Zelenski rääkis oma laupäevases videopöördumises, et Venemaa püüab neil päevil energiasurvet Euroopale veelgi suurendada – gaasi pumpamine läbi Nord Streami toru on täielikult seiskunud. "Miks nad seda teevad? Venemaa tahab hävitada iga eurooplase normaalse elu – kõigis meie kontinendi riikides. Venemaa tahab nõrgestada ja hirmutada kogu Euroopat, iga riiki. Kui Venemaa ei saa seda teha tavarelvade jõuga, teeb ta seda energiarelvade jõuga. Ta püüab rünnata vaesuse ja poliitilise kaosega seal, kus ta veel rakettidega rünnata ei saa," ütles president.

Ja selle eest kaitsmiseks vajame me kõik Euroopas veelgi rohkem ühtsust, veelgi rohkem koordineerimist, veelgi rohkem üksteise abi, lisas ta.

"Sel talvel valmistub Venemaa otsustavaks energiarünnakuks kõigi eurooplaste vastu. Ja peamised vastused sellele peaksid olema kaks asja: esiteks meie ühtsus – ühtsus kaitses terroririigi vastu ja teiseks – meie enda surve suurendamine Venemaale – see hõlmab sanktsioonide suurendamist kõigil tasanditel ning Venemaa nafta- ja gaasitulude piiramist," lausus Zelenski.

Ka Valge Maja siseriikliku julgeoleku pressiesindaja ütles reedel, et "kahjuks pole üllatav, et Venemaa jätkab energia kasutamist relvana Euroopa tarbijate vastu. USA ja Euroopa on teinud koostööd, et tagada piisavate varude olemasolu," sõnas ta.

"Nendest jõupingutustest üksi ei piisa ja me jätkame koostööd Euroopa murettekitava energiapildi lahendamiseks," lisas ta.

Tšernihivis toimus plahvatus

Zelenski mainis kõnes ka laupäeval Tšernihivi linnas toimunud kurba sündmust. "Pärastlõunal kõlas kesklinnas avalikul üritusel plahvatus ja tööle läks granaadiheitja. Ohvrite hulgas on lapsi. Üks väike poiss on nüüd raskes seisundis intensiivravis. Miks nii juhtus, peaksid korrakaitsjad võimalikult kiiresti välja selgitama. Kes tõi sellele linnaüritusele lahingurelvad? Kõik vastutajad tuleb kohtu ette tuua," ütles Zelenski.

Ta kutsus üle kogu riigi kohalike võimude esindajaid ja kõiki korrakaitsjaid üles olema väga ettevaatlikud, et see kuskil enam ei korduks.