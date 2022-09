Kreml ei taasta gaasitarneid enne, kui lääs tühistab sanktsioonid

Venemaa teatas esmaspäeval, et gaasitarned läbi Nord Streami gaasitoru ei taastu täies mahus enne, kui lääneriigid tühistavad Moskva-vastased sanktsioonid.

Venemaa president Vladimir Putini pressiesindaja Dmitri Peskov süüdistas lääneriikide sanktsioone selles, et Venemaa ei saa gaasi tarnida läbi Nord Streami gaasitoru, vahendas Financial Times.

"Probleemid gaasi tarnimisel tekkisid lääneriikide sanktsioonide tõttu. Ei ole muid põhjuseid, mis võisid selle probleemi põhjustada," väitis Peskov.

Krem nõuab, et lääneriigid tühistaksid Moskva-vastased sanktsioonid. Vastutasuks paneb Kreml gaasi läbi Nord Streami uuesti voolama, hindas Financial Times.

Vene gaasimonopol Gazprom teatas augustis, et kuu lõpus ja septembri alguses suletakse Nord Stream 1 gaasitoru kolmeks päevaks hoolduseks. Peale hoolduse tegemist pidid gaasitarned jätkuma, mida Gazpromi teatel siiski ei saa teha.

Gazprom teatas, et hooldustööde käigus avastati gaasitorust leke, mistõttu gaasitoru turbiin ei saa ohutult edasi töötada. EL on juba varem tühistanud mõned Moskva-vastased sanktsioonid, et võimaldada turbiinide remontimist.

EL-i sõnul kasutab Moskva maagaasi majandusrelvana ning Venemaa vabandused on vaid ettekääne.

Venemaa loodab, et süvenev energiakriis vähendab EL-i toetust Ukrainale.

"Ilmselt läheb inimeste, ärimeeste ja ettevõtete elu Euroopas hullemaks. Loomulikult on inimestel nendes riikides oma juhtidele üha rohkem küsimusi," ütles Peskov.