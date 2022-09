Valitsus tahab enne ettevõtete energiatoetuste otsust Euroopa plaane kuulda

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder rääkis ERR-ile, et koalitsiooninõukogus arutati Isamaa ettepanekut laiendada universaalteenust ettevõtjatele, aga ka muid abinõusid nagu hinnalaed või CO2 hüvitamine, mida saaks Eestis rakendada. Ühtlasi vaadatakse tema sõnul, mida on selles vallas teinud teised Euroopa Liidu riigid.

"Täna me otsusele ei jõudnud, aga järgmisel esmaspäeval arutame edasi. Majandusministeerium teeb täiendavaid arvestusi ja analüüse ning püüame ka teada saada, mida teeb Euroopa Komisjon. Sest komisjon on öelnud, et kavatseb rakendada meetmeid, on ju välja öeldud isegi võimalikke lahendusi, näiteks gaasile hinnalae kehtestamine või CO2 hüvitamine," sõnas ta.

Seedri sõnul oleme ka meie täiesti uues olukorras, kui need asjad Euroopa tasemel ära otsustatakse ning seetõttu peab Eesti oma meetmeid välja töötades samuti sellest lähtuma.

Tema hinnangul oleks universaalteenust väga lihtne ettevõtetele laiendada, samuti oleks see bürokraatiavaba ega nõuaks riigieelarvest lisaraha.

"Tõsi, Eesti Energia kasum jääb kõhnemaks," möönis Seeder. "Mikroettevõtetele oleks võimalik seda Euroopa reeglite kohaselt kiiresti rakendada, suurte puhul võtaks see rohkem aega."

Isamaa esimees märkis, et koalitsiooninõukogus tajusid kõik osapooled keerulist olukorda ettevõtluses ning kellelgi polnud sellist arusaama, et ettevõtjad üldse riiklikku sekkumist ei vaja. Otsuseid ettevõtete energiatoetuste kohta on loota nädala pärast, mil koalitsiooninõukogu taas koguneb.

"Selgust oleks vaja võimalikult kiiresti, aga eks olukord on selline, et Euroopa Komisjoni otsust täna ei ole ja kui seda ka ei tule, peab Eesti riik ka sellest sõltumata mingeid otsuseid tegema," märkis ta.

Politico kirjutas reedel, et Euroopa Komisjon esitab selle nädala energeetikaministrite kohtumiseks lühiajaliste meetmete ettepanekud, mille kesksed elemendid on elektri hinnalagi ja tarbimise piiramine.

Hinnalagi puudutaks komisjoni plaani kohaselt taastuvatest allikatest ning tuumaenergiast ja pruunsöest toodetud elektrit, mis on märksa odavam, kui gaasijaamadest pärit elekter. Praegusel elektriturul saavad sellised jaamad gaasijaamadega sama hinda ning teenivad seetõtttu hiigelkasumeid.

Komisjoni ettepanekuid tutvustatakse kolmapäeval liikmesriikide ekspertidele ning selle nädala reedel annavad energeetikaministrid eeldatavasti Euroopa Komisjonile mandaadi valmistuda sekkumisteks, mis saavad osaks selle laiemast, talvepaketi nime kandvast meetmete komplektist.