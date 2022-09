Seeder: universaalteenus peaks laienema ka ettevõtetele

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles Vikerraadio saates "Reporteritund", et Isamaa eesmärk on laiendada universaalteenust ka ettevõtetele.

"Mitte ainult kodutarbijatel ei ole täna elektri hind üle jõu käiv, vaid ka Eesti majandusele. Sellise hinnaga me ei ole jätkusuutlikud ja konkurentsivõimelised. Ja loomulikult valitsus arutab ka ettevõtete abistamise meetmeid," ütles Seeder.

"Isamaa soov ja ettepanek on, et oleks väga lihtne, bürokraatiavaba ja ettevõtjatele soodne, kui me saaksime seda universaalteenust, mida me rakendame täna eratarbijatele, rakendada ka kõikidele ettevõtjatele," märkis Seeder.

Seederi sõnul eeldab see läbirääkimisi Euroopa Komisjoniga, mis võtab kindlasti ka aega. "Aga mina küll loodan, et Euroopa Komisjon annab endale aru praegusest erakordsest olukorrast, kus toimub sõda, kus on erakordne inflatsioon ja hinnatõus, kus elektri hind on pööraselt kõrge, kus börs ei toimi täna nii nagu me seda sooviksime, et ka Euroopa Komisjon on võimeline kiiresti reageerima ja et need läbirääkimised ei veni pikaks ja me saaksime sellel talvehooajal rakendada ka ettevõtjatele universaalteenust," lausus Seeder.

Kuidas leevendada gaasi hinda?

Saatejuht Mirko Ojakivi küsis Seedrilt ka seda, kas valitsus suudab midagi ette võtta, et kerkiv gaasi hind ei hakkaks Eesti töökohti ohustama.

Seeder rõhutas, et elektrituru reform puudutab ka gaasitarbijaid ja kaugküttetarbijaid. Seedri sõnul arutab valitsus neid küsimusi järgmisel nädalal ja septembrikuu jooksul võtab vastu ka otsused.

"Mis tähendab, et eratarbijatele see piir saab olema 80 eurot megavatt-tund ja seda ületavalt osalt hüvitatakse 80 protsenti. Samamoodi ka kaugkütte puhul – 80 eurot megavatt-tund ja seda ületavalt osalt 80 eurot hüvitatakse ilma mahupiiranguta. Gaasi puhul on see mahupiirang 2,6 megavatti. Mis puudutab puitu, siis sellega on tunduvalt keerulisem. Siin tuleb leida lahendus valitsusel koostöös kohalike omavalitsustega, et läbi kohaliku omavalitsuse toimuks siin mingisugune hüvitamise mehhanism," rääkis Seeder.

"Rääkides ettevõtjatest, siis ega siin mingit lihtsamat lahendust ei ole, kui gaasi puhul püüda rakendada ka mingisugust hinnalage, mida me saaksime rakendada siseriiklikult, mis tuleb kehtestada, et ka ettevõtjad oleksid konkurentsivõimelised," lisas Seeder.

Universaalteenuse ehk elektriturureformi eelnõu läbis kolmapäeval riigikogu erakorralisel istungjärgul esimese lugemise.

Elektrituruseaduse ja konkurentsiseaduse muutmise seaduse ehk niinimetatud elektrituru reformi eelnõu võimaldab seaduseks saades piiritleda elektri tootmishinda ning müüa elektrit kodutarbijatele universaalteenusena.

Michal: lahendusi otsitakse

Ojakivi küsis ka riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liikmelt Kristen Michalilt, kas Reformierakond toetab universaalteenuse laiendamist ka ettevõtetele või turumajanduse põhimõtted välistavad selle.

"Turumajandus loodetavasti kehtib kõikidel aegadel. Aga praegu on küll arutatud. Esiteks, seda universaalteenust me ju toetame, sest muidu ei oleks seda koalitsioonileppesse saanud. Ettevõtjate poole pealt on lahendusi otsitakse, seda on lubanud meile mõlemad vastutavad ministrid, Riina Sikkut ja Kristjan Järvan," vastas Michal.

"Eeskätt me ootame lahendusi. Ega neid lahendusi oli ka tegelikult eelmise valitsuse ajal - maksta erinevaid tasusid kinni jne. See ei ole esimene aasta, kus seda üldse arutatakse ja arutatakse ka see aasta, tõenäoliselt ka midagi leitakse. Ma loodan, et see saab pihta just neile, kellel on häda kõige suurem," lisas Michal.