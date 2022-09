Poliitikud: riigil tuleb ettevõtete energiasoodustuseks ilmselt laenu võtta

Isamaa juhi Helir-Valdor Seederi sõnul tuleks oktoobrist rakenduvat elektri soodushinda laiendada ka kõigile ettevõtjatele. "Väikeettevõtjatele on seda lihtsam teha, suurtarbijate puhul on vaja Euroopa Liidu nõusolekut, kuid see on erakordsete hindade tõttu saavutatav," ütles Seeder.

"Kui võimaldame ka ettevõtjatel kasutada universaalteenust, mis on konkurentsiameti kontrollitud ja mis sisaldab omahinda ja CO2, siis see garanteerib ka ettevõtjatele stabiilse, prognoositava hinna, mis ei sõltu börsi kõikumisest," ütles Seeder.

Ta lisas, et gaasitarbijate puhul tuleks toetada põlevkiviõli kastutamist ning hinnalae kehtestamise võimalust. Kõiki neid meetmeid arutatakse esmaspäeval koalitsiooninõukogus. Reformierakonna seisukohtalt selguvadki vajalikud meetmed läbirääkimiste käigus.

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev ütles, et nende fraktsioon peab koalitsioonipartneriga kokku tulema ja meetmeid arutama. "Minu isiklik tunnetus on see, et kõige suurem probleem on täna meil gaasiga ehk et gaasi hind on tõusnud kõrgustesse ja on väga palju ettevõtjad kes gaasi kasutavad. Elektri osas tunnustan neid ettevõtjaid, kes on oma hinnad juba fikseerinud ehk et ma arvan, et see aitab riske juhtida," ütles Võrklaev.

Ka sotsiaaldemokraatide hinnangul tuleb kaaluda nii elektri universaalteenuse laiendamist kui ka gaasimeetmeid ettevõtetele.

"Saaksime teatud ettevõtjatele pakkuda oluliselt odavamat elektrit, aga kõigile ei jätku seda, niipalju Eesti Energial võimekust ei ole ja siis tuleks mingisuguseid valikuid teha. Gaasi puhul on kaks võimalust, aktsiisi või hinnalae kaudu hinda mõjutada," ütles Läänemets.

Läänemetsa sõnul tuleks energia hinnatõusu leevenduseks võtta riigil laenu.

"See tähendab seda põhimõttelist muutust Eestis, et me täna võtame rohkem laene. Põhimõtteliselt tekitame suurema defitsiidi riigile, mille osalt inflatsioon lihtsalt ära nullib. Ülejäänud Euroopa riigid investeerivad oma inimestesse, oma ettevõtjatesse, sealt on võimalik edasi minna," ütles Läänemets.

"Võtame igal aastal laenu ja riigieelarve arutelud praegu käivad. Selle käigus selgub, kui palju peame järgmisel aastal ja neljal järgneval aastal laenu võtma," ütles Võrklaev.