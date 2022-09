Eksperdid: energiakriis kestab vähemalt neli aastat

Vare sõnul loob maailma suurimaid majandusi ühendava G7 teade hinnalae kehtestamisest Vene energiakandjatele uue olukorra, kuid selle mõju oleneb India, Hiina ja OPEC-i järgnevast tegevusest.

"Sellega proovitakse tekitada uus olukord – võib-olla selle kaudu ka lahendada praegust energiakriisi," ütles Vare. "Sellega ei tule kaasa Hiina, tõenäoliselt ka India, mistõttu need kaks suurt energiakandjate ostjat tõenäoliselt saboteerivad seda üritust, millest on siiralt kahju. Aga isegi sellisel juhul on avaldatud lootust, et uus tase 40-pluss dollarit barrelist tekitab olukorra, kus on võimalik, et ka need hinnad lähevad alla," rääkis Vare.

Naftakartell OPEC plaanib samal ajal aga hinna tõstmiseks naftatootmist kärpida. Venemaa teenib küll rekordilist tulu, kuid ei saa seda kasutada oma soovitud eesmärkideks.

Vene gaasikraanid tõenäoliselt läänele lõputult kinni ei jää. "Venemaa mängib praegu taktikalist mängu – ta proovib igal juhul enne talve saavutada teatud oma geopoliitilisi tulemusi selle läbi, lõhkuda lääne ühtsust. Aga tegelikult see ei saa pikaajaline strateegia olla, sest Venemaal on juba täna probleem, et on kukkunud naftatoodang, gaasitoodang. Selle taastamine võtab väga palju aega ja raha, sellepärast üritatakse mängida seda nii kaua kuni on tehniliselt võimalik. Siis tekivad füüsilised piirid Venemaa jaoks ette," sõnas Vare.

Vitsuri sõnul on küsimus ka selles, millisele puurimis- ja tootmistehnoloogiale Venemaal ligipääs on, kuna ka aegunud tehnoloogia kasutamine vähendab toodangut.

Ekspertide sõnul on veel palju võimalusi sanktsioonide kehtestamiseks, kuid nende mõju pole suur. "Me peame arvestama sellega, et Venemaa ekspordi lõviosa on loodusressursid ja teistega palju ei võida," ütles Vitsur. "On veel teravili, mets, kala. Aga teravilja on maailmast niikuinii puudu, metsa on niikuinii puudu," sõnas ta.

Oja märkis, et võtmekoht ei peitu Venemaa ekspordi piiramises, vaid selles, mida lääs ise müüb. "Me saame piirata ikkagi tehnoloogiat ja võib-olla peaksime seda veidi teravamalt vaatama. Praegu oleme jälginud seda, et naftatooteid tuuakse Venemaalt sisse, aga peaksime vaatama, kas me viime Venemaale tehnoloogiaseadmeid. Võib-olla me ei vii otse neid juppe, mis lähevad raketi sisse, aga mingeid seadmeid, kust nad neid saavad võtta," kirjeldas ta.

Oja hinnangul sõltub Euroopa majanduse kurss sellest, mida lähinädalatel otsustatakse energia hinnatõusu piiramiseks. "Selge on see, et kui elektrifutuurid näitavad, et hind saab olema 1000 eurot megavatt-tunnist – ja see nii on – siis majandusel läheb üsna kehvasti. Aga poliitilistele reaktsioonidele mõeldes on raske uskuda, et selle vastu midagi ei tehta," ütles ta.

Eeskätt on kõne all olnud elektri hinna lahti sidumisest gaasi hinnast. "Gaasi hind teeb elektriga kahte asja – esiteks on läinud elektri tootmine palju kallimaks nendes jaamades, mis töötavad gaasil, aga börsi eripära tõttu on suurenenud kasumid nendes jaamades, mille kulud ei ole otseselt sõltuvad gaasi hinnast. Nüüd on küsimus, kas nende kasumite arvelt ühel või teisel moel saab seda alla tuua," ütles Oja.

Energiakriis kestab ekspertide sõnul vähemalt 2025. aastani. "Gaasi pilt on tegelikult kurb. Maailmamastaabis, mitte ainult Euroopas, on gaasi varustuskindlus seotud eelkõige vedelgaasi teemadega ja kestab vähemalt 2025. aastani, kaasaarvatud. Mis tähendab, et jätkuvalt toimib hinnakonkurents ja Euroopas saab olema veel valusam," ütles Vare.

Oja sõnul on ka Eesti suuremad energiainvesteeringud plaanitud valmima ligikaudu samale ajale ning energiasektoris ei leevene olukord enne 2025. või 2026. aastat.