Lätis algab järgmisest aastast taas ajateenistus

Lätis algab järgmisest aastast järk-järgult riiklik ajateenistus. See on kohustuslik 18-27-aastastele Läti kodakondsusega meestele ja kestab 11 kuud. Valitsus andis teisipäeval ajateenistuse loomisele põhimõttelise heakskiidu, seadusena plaanib selle vastu võtta peagi tööd lõpetav parlamendi koosseis.

Lätis on seni oldud kohustusliku ajateenistuse vastu ning leitud, et professionaalsest armeest ja Zemessardzest ehk Kodukaitsest piisab, teisalt on teenistuskohustust peetud ka liiga kalliks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ukrainas toimuv on pannud meelt muutma ja ajateenistuse loomine näib nüüd möödapääsmatu. Lätis ei peeta seda kunagise ajateenistuse taastamiseks, vaid viisiks, kuidas uuel tasemel riigi kaitsevõimet suurendada.



Läti peaminister Krišjanis Karinš ütles, et poole 11-kuulisest teenistusest hõlmab sõjaväeline põhiõpe, teisel poolaastal teenitakse kaitseväes.

"Pärast seda tuleb olla viis aastat kõrge valimisolekuga reservis ja läbida kord aastas nädalapikkune õppus. Seejärel arvatakse kaitseteenistuse läbinud kaitseväe reservi, mis toimib, nagu praegugi. Kui Läti meeskodanikele on teenistuse läbimine kohustuslik, siis naistel on võimalik seal osaleda vabatahtlikena," rääkis Karinš.

Karinš lisas, et ajateenistuse läbimiseks on neli võimalust - kaitseväes, Kodukaitses, kõrgkooli tudengite õppustel või riigi tsiviilteenistuses. See võimalus peaks avanema ülejärgmisest aastast.

Läti kaitseminister Artis Pabriks ütles, et 2028. aastal, kui üleminekuaeg lõpeb, plaanitakse igal aastal teenistusse kutsuda 7500 Läti kodanikku. Palju ajateenistuse loomine maksab, pole veel teada.