Valge Maja: Biden ei kuuluta Venemaad terrorismi riiklikuks toetajaks

Valge Maja teatas teisipäeval, et USA president Joe Biden ei kuuluta Venemaad terrorismi riiklikuks toetajaks.

"Venemaa kuulutamine terrorismi riiklikuks toetajaks võib häirida toiduainete eksporti ja seada ohtu kaupade transpordi läbi Musta mere," ütles Valge Maja pressiesindaja Karine Jean-Pierre.

Biden ütles juba esmaspäeval, et Venemaad ei tohi kuulutada terrorismi riiklikuks toetajaks. Moskva hoiatas hiljuti, et see katkestaks USA ja Venemaa suhted.

Ameerika Ühendriikide rahvusliku julgeoleku nõukogu kommunikatsiooni koordinaator John Kirby kinnitas samuti, et USA valitsus ei plaani liigitada Venemaad terrorismi riiklikuks toetajaks

"Usume, et see pole parim viis Venemaa vastutusele võtmiseks," ütles Kirby.

Ukraina on pärast sõja puhkemist järjepidevalt nõudnud, et USA kuulutaks Venemaa terrorismi riiklikuks toetajaks.

Praegu on USA välisministeerium lisanud terrorismi riiklike toetajate nimekirja Kuuba, Põhja-Korea, Iraani ja Süüria. Nimekirja lisamine tooks endaga kaasa palju ulatuslikumad sanktsioonid kui need, mis seni Venemaa suhtes on kehtestatud.