Eesti hangib koos Poolaga lühimaa õhutõrjesüsteeme

PIORUN on Poolas väljatöötatud ja 2019. aastal relvastusse võetud õhutõrje relvasüsteem, mida hakatakse kasutama nii brigaadides kui ka maakaitseüksustes, mis võimaldab luua lähiõhukaitse võimekuse üle Eesti. Esimesed tarned toimuvad 2023. aasta teises pooles ning relvasüsteemi väljaõppega alustatakse järgmisel aastal enne relvasüsteemide tarnet Eestisse.

Eesti sõjalise kaitse tugevduspaketist eraldas valitsus lühimaa õhutõrje võimearenduseks 103 miljonit eurot koos käibemaksuga.

"Poola PIORUN-ide hange suurendab märkimisväärselt Eesti kaitseväe lühimaa õhutõrjevõimet ning seeläbi tervikuna ka Eesti iseseisvat kaitsevõime. Ühtlasi on see hange silmapaistev teetähis meie kaitsekoostöös, nii meie regiooni julgeoleku kui kahepoolsete suhete tugevdamiseks," ütles kaitseminister Hanno Pevkur.

Pevkur lisas, et ühishanke eeliseks on kiire tarne ning Poola relvasüsteemide tehniline sobivus. "Samade relvasüsteemide hankimine koos Poolaga kindlustab Eesti kaitsevõime arengu, tagades kindla tarneahela nii rahu kui ka sõja ajal ning lisaks saame ühiselt korraldada relvasüsteemide valideerimised ja rakettide testimised," ütles Pevkur.

PIORUN õhutõrjesüsteem. Autor/allikas: Kaitseministeerium

RKIK-i side- ja radarite kategooriajuht Priit Soosaar märkis, et avatud konkurentsi ning ühishanke tingimustes saadi efektiivne lahendus majanduslikult soodsatel tingimustel. "Poolaga koos tegutsemine tähendab Eestile olulist rahalist säästu, paremaid tingimusi, tõhusamat projektijuhtimist ja olulisel määral teiste riikide insenertehnilise oskusteabe kaasamist," ütles Soosaar.

Kaitseväe juhataja asetäitja kindralmajor Veiko-Vello Palm lausus, et uued õhutõrjesüsteemid on väärtuslik lisandus kaitseväe õhusihtmärkide hävitamise võimekusele. ""PIORUN süsteemid tõstavad eelkõige meie õhutõrje mobiilsust ning reageerimiskiirust, võimaldades tagada veel parem kaitstus just seal ja nende üksuste juures, kus seda parasjagu kõige rohkem vaja on," lausus ta.

PIORUN on Poolas väljaarendatud lühimaa õlalt lastav õhutõrje raketisüsteem, mis suudab sihtmärke tabada kuni kaheksa kilomeetri kauguselt, võimaldades üksustel tegutseda nii öösel kui päeval. Süsteem on kasutusel nii Poolas kui ka Ukrainas, kus see on oma töökindlust hästi tõestanud olles Ukraina sõja üks õnnestunumaid relvasüsteeme.

Relvasüsteemide eeliseks on võimekus süsteemi kiirelt ja märkamatult liigutada dessandiohtlikesse kohtadesse või sinna, kus on teada, et vastase liikumist katab lähiõhutoetus kopteritelt või ründelennukitelt, teatas kaitseministeerium. Lisaks on relvasüsteemi keeruline avastada ning vastase poolt maha suruda.

Kaitseministeeriumi pressiteates märgiti, et PIORUN on oma olemuselt lihtne ja see võimaldab selle laialdast kasutamist ka kerge jalaväe üksustes ning maakaitseringkondades ilma ulatusliku õhutõrje väljaõppeta. Süsteemi kasutamiseks ei ole otseselt vaja erinevaid sensorsüsteeme relva juurde, vaid piisab sellest kui sõdur tuvastab näiteks visuaalselt lennuobjekti asukoha.