Madise: Narva venekeelsete istungite otsused ei pruugi olla õiguspärased

Madise sõnul peaks igal juhul katkestama võõrkeelse sõnavõtu istungi juhataja. Madise sõnul tekib küsimus, kas venekeelsel istungil tehtud küsimused on õiguspärased, kui istung ise oli õigusvastane.

"Senise kohtupraktika kohaselt niisugune viga tõenäoliselt määravaks ei osutuks. Aga samas, kui see rikkumine on süsteemne ja sellega võetakse osalt kogukonnalt võimalus volikogu istungit jälgida, võib olukord muutuda. Siis võib asi olla juba piisavalt tõsine ja mõnel puhul lõppeda ka sellega, et need otsused ikkagi kehtima ei jää," ütles Madise.

Narva tanki teisaldamise küsimusega õiguskantsler tegelenud ei ole, kuid Madise hinnangul oleks linn või riik pidanud sellega tegelema varem.

Küsimusele, kas mittekodanikelt hääleõiguse võtmine oleks põhiseadusega kooskõlas, vastas Madise, et kohalikus kogukonnas peaks saama kaasa lüüa võimalikult suur osa ning kui riigikogu selle poolt hääletaks, jääks valimisõiguse äravõtmine tõenäoliselt riigikohtu otsustada.