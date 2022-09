Mäe: madalamad energiahinnad jõuavad tarbijateni varem või hiljem

"Suurte riikide majandused jahtuvad, energiahindade korrektsioon ei ole neis oludes sugugi ootamatu," selgitas Mäe. "Hiina suuremad linnad on koroonaviiruse karantiinis taas, ka see tähendab, et nafta hind langeb."

"Madalam hind jõuab ka tarbijateni varem või hiljem, ehk küll mitte nii kiiresti, kui me sooviksime. Euroopasse jõuab energia hinnalangus hiljem ja selle põhjuseks on Ukraina sõda," ütles Mäe.

Putinil on Euroopa ähvardamine Mäe sõnul seni õnnestunud suhteliselt hästi. "Maagaasi turgu seni mõjutanud piirangud on seni olnud kõik Kremlist initsieeritud," selgitas ta.

Pikas vaates on Kremli šantaaž samas tõenäoliselt ebaõnnestunud, märkis Mäe. "Kui Euroopa firmad loobuvad Venemaa torugaasi tarbimisest, siis on see pikaks ajaks," ütles ta.

Maagaasi hinnakorrektsiooni Euroopas ei tule Mäe sõnul ilmselt sel talvel ega ka järgmisel. "LNG võimekused tuleb rajada, uued lepingud sõlmida, need asjad ei käi kähku," tõdes ta.

Euroopa gaasi ostu hinnalagi, mida arutatakse, soosiks alati torugaasi, mis lubaks Gazpromil taastada oma turupositsiooni väga kiiresti, märkis Mäe. "Torugaas jääb alati odavamaks kui LNG. Kui Gazprom tagasi Euroopa turule lubada, siis algab kõik otsast peale."

Nafta hinnalae seadmine oleks Mäe sõnul erinev, sest naftal on olemas reaalne maailmaturg ja Vene nafta peab sel turul hinnas võistlema teiste tootjatega.

"Maagaasil sellist maailmaturgu ei ole, on erinevad tarnelepingud. Hetketurul müüakse gaasi üsna vähe ja sealt ka sellised hinnahüpped," selgitas Mäe.

OPEC-i uus naftatootmise piirang, pärast mida nafta hind hoopis langes, on Mäe sõnul suhteliselt väike: "Korrektsioon oli reaalse pildiga võrreldes tühine, võimalik, et OPEC kärbib tootmist veel, sest see hinnalangus neile ei meeldi."

Mäe hinnangul on naftast rääkides muret tekitav Saudi Araabia ja Venemaa koostöö. Saudi Araabia valitseja prints Salman on isegi lubanud aidata Venemaa nafta embargo korral, tões ta. Samas varem on Saudi Araabia olnud pigem lääne liitlane.