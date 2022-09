Sõja 200. päev:Ukraina väed on jõudnud Harkivis 50 kilomeetri kaugusele Vene piirist

President Volodõmõr Zelenski sõnul on Ukraina väed vabastanud septembris vastupealetungi käigus 2000 ruutkilomeetrit. Ukraina relvajõudude teatel on nad jõudnud Harkivi suunal liikudes Vene piirist 50 kilomeetri kaugusele. Vene väed on lahkunud mitmest strateegiliselt olulisest linnast ning koonduvad Donetski.

Oluline 11. septembril kell 22.10:

- Vene vägede rünnakud jätsid Harkivi ja Donetski oblasti elektrita, osalised katkestused on ka mitmes teises oblastis;

- Harkivi oblasti ametniku sõnul on Ukraina väed vabastanud piirkonnas üle 40 asula;

- Kohalike võimude teatel on Harkivi oblastis Vene piiri lähedastes asulates heisatud Ukraina lipud;

- Ukraina väed on jõudnud Harkivi suunal Venemaa piirist 50 kilomeetri kaugusele;

- Zaporižžja tuumaelektrijaama varuelektriliin on uuesti avatud;

- Briti luure: Putini väide 60 000 tonni teravilja ekspordist ei vasta tõele;

- Zelenski: vastupealetungis on vabastatud 2000 ruutkilomeetrit;

- Ukraina plaanib varustada Poola linnu elektri ja söega;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 400 sõdurit;

- Luureteenistus: Ukraina väed sisenesid Kupjanski linna;

- Laupäeval tabasid raketid taas Harkivit.

Vene vägede rünnakud tabasid Ukraina kirdeosas elektritaristut

Vene vägede rünnakud tabasid Ukrainas mitmes oblastis elektritaristut, põhjustades ulatuslikke katkestusi.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas sotsiaalmeedias, et Harkivi ja Donetski oblastis on täielik elektrikatkestus ning osaliselt ka Zaporižžja, Dnipropetrovski ja Sumõ oblastis.

"Vene Föderatsiooni terroristid jäävad terroristideks ja ründavad kriitilist taristut. Ei mingeid sõjalisi rajatisi, eesmärk on jätta inimesed valguse ja kütteta," kirjutas ta.

Presidendi kantselei asejuht Kõrõlo Tõmošenko ütles, et Harkivis tabasid kriitilist infrastruktuuri kaks tiibraketti.

Harkivi oblasti kuberner Oleg Sõnehubov ütles, et oblasti mitmes piirkonnas on rünnakute tõttu elektri- ja veevarustuse katkestused.

"Okupeerijad tabasid Harkivi oblastis ja linnas kriitilist taristut," kirjutas Sõnehubov sotsiaalmeedias.

"Mitmes keskuses ei ole elektri- või veevarustust. Rünnakukohtades on puhkenud tulekahjud ning päästeteenistused kustutavad tuld," lisas ta.

Sumõ kuberner Dmõtro Žõvõtskõi teatas pühapäeval, et oblastis on elektrivõimsuse tasemed langenud ning ta kutsus elanikke üles elektriseadmeid välja lülitama.

"Elektripinge on kogu oblasti võrgus langenud," kirjutas ta.

Dnipropetrovski oblasti kuberner Valentõn Reznitšenko ütles, et Vene väed tabasid ka seal energiataristut ning mitmes linnas ei ole elektrit.

"Mõni linn ja kogukond on elektrita. Venelased tabasid energiataristut. Nad ei suuda leppida kaotustega lahinguväljal. Me saame hakkama. Kõik teenused toimivad. Me taastame kõik nii kiiresti kui võimalik," kirjutas kuberner.

Ukraina teatel on Harkivi oblastis vabastatud üle 40 asula

Harkivi oblasti sõjaväeadministratsiooni asejuhi Roman Semenuhha sõnul on Ukraina väed vabastanud oblastis üle 40 asula.

"Me võime ametlikult kuulutada rohkem kui 40 asula vabastamist. Olukord muutub ääretult kiiresti ja veel on palju selliseid [deokupeeritud] asulaid," ütles ta.

Semenuhha lisas, et 40 asulas on olukord täielikult Ukraina kontrolli all ja veel mitmes on Ukraina lipp heisatud.

Semenuhha sõnul ei vasta tõele, et venelased lihtsalt lahkuvad neist asulaist. "Mitmes piirkonnas rindejoonel toimuvad ägedad lahingud ja kõik on väga keeruline. Kui me räägime sõjalisest komponendist, siis tuleb olla lihtsalt kannatlik," lisas ta.

Kohalikud heiskasid Harkivi oblasti asulates Ukraina lipud

Kohalike ametnike sõnul heisati Harkivi oblastis Vene piiri lähedastes asulates Ukraina lipud, kinnitades sellega Vene vägede lahkumist sealt piirkonnast.

Harkivi eeslinna Derhatši ametnik Oleksandr Kulik ütles, et kohalikud elanikud heiskasid Ukraina lipu Kozatša Lopani linnas. Vene väed hõivasid selle linna juba märtsis ja see oli okupatsioonivõimude halduskeskus. Linn asub Vene piirist viie kilomeetri kaugusel ning on sõjas ulatuslikult kahjustada saanud.

Derhatši linnavolikogu postitas sotsiaalmeediasse video, milles on näha ka Tokarivka asula kohalikke elanikke seal Ukraina lippu heiskamas. Tokarivka asub samuti Vene piiri lähedal.

Tokarivka rajooni juht Viktorija Kolodotška ütles, et küla vabastati pühapäeva hommikul. "Inimesed kuulsid Vene sõjaväe rasketehnika mürinat. Venelased hakkasid hommikul kogunema ja põgenema," sõnas ta CNN-ile.

Tema sõnul jätsid Vene väed palju laskemoona maha.

IAEA: Zaporižžja tuumajaama varuelektriliin on avatud

Ukrainas asuva, kuid Venemaa valduses oleva Zaporižžja tuumaelektrijaama varuelektriliin taasavati, teatas rahvusvaheline aatomienergiaagentuur (IAEA). Liin varustab jaama reaktorite jahutamiseks vajaliku välise elektriga.

Alles pühapäeva hommikul teatas Ukraina riiklik tuumaenergia operaator Energoatom, et sulges Zaporižžja tuumaelektrijaama ja lahutas 6. reaktori elektrivõrgust.

Viimase kolme päeva jooksul said Ukraina jaam ja elektrisüsteem mürsutules kahjustada, kusjuures 6. reaktor töötas jaama elektrienergiaga varustamiseks väga väikese võimsusega.

Ukraina väed on jõudnud Harkivi suunal Vene piirile lähemale

Ukraina väed on jõudnud Harkivist põhja suunas liikudes 50 kilomeetri kaugusele Venemaa piirist. Piirkonnas liiguvad väed edasi ka lõuna ja ida suunas, ütles Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi, vahendas Reuters.

Zalužnõi sõnul on Ukraina väed viimase kuuga võtnud tagasi enam kui 3000 ruutkilomeetrit riigi territooriumist. "Ukraina jätkab Venemaa okupeeritud alade vabastamist," kirjutas ta Telegramis.

Briti luure: Putini väide 60 000 tonni teravilja ekspordist ei vasta tõele

Viimase ööpäeva jooksul on Ukraina väed teinud olulisi edusamme Harkivi suunal. Venemaa on tõenäoliselt väed sealt välja tõmmanud, kuid võitlus strateegiliselt oluliste Kupjanski ja Izjumi linnade lähistel jätkub, teatas Suurbritannia kaitseministeerium.

Kolmapäeval teatas Venemaa president Vladimir Putin, et Ukrainast on augusti algusest eksporditud 60 000 tonni teravilja ning enamus sellest Euroopa Liitu ja vaesematesse riikidesse läks vaid kaks laeva 87 vilja kandvast alusest. ÜRO andmete kohaselt ei vasta see tõele ning eksporditud viljast 30 protsenti on eksporditud Aafrika, Lähis-Ida ja Aasia riikidesse.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/XE7QGQnZeh



#StandWithUkraine pic.twitter.com/88KnwEqDNj — Ministry of Defence (@DefenceHQ) September 11, 2022

Zaporižžja tuumajaam on Ukraina elektrivõrgust täielikult välja lülitatud

Ukraina riikliku energiaagentuuri Energoatom teatel on Venemaa okupeeritud Zaporižžja tuumajaam elektrivõrgust täielikult välja lülitatud ning praegu tehakse ettevalmistusi reaktorite jahutamiseks.

Energoatomi teatel on tuumajaama kuues energiaplokk töötanud viimased kolm päeva saarerežiimil ning selle võimsus on olnud madal, kattes vaid elektrijaama enda vajaduse, sest kõik tuumajaama ühendusliinid Ukraina energiasüsteemiga on vene mürsurünnakutes kannatada saanud.

Laupäeva õhtul otsustati tuumajaam ohutuse kaalutlustel viia üle nii-öelda külmale režiimile.

Kiiev kutsus kolmapäeval kõiki jaama ümbritsevate okupeeritud alade inimesi ohutuse kaalutlustel evakueeruma.

Zelenski: vastupealetungis on vabastatud 2000 ruutkilomeetrit

President Volodõmõr Zelenski sõnul on Ukraina väed vabastanud septembris vastupealetungi käigus 2000 ruutkilomeetrit.

"Lõmani linn Donetskis ootab endiselt meie lippu ja see on möödapääsmatu - Ukraina tuleb alati tagasi. Me näitame seda selgelt. Kogu Donetski ala vabastatakse, see saab taas turvaliseks ja õnnelikuks, nagu see peaks olema igal pool Ukrainas ja meie maal," ütles Zelenski.

Venemaa tõmbas oma väed tagasi Izjumist, mis oli Moskvale oluline sõjaväeline keskus. Venemaa teatas, et koondab Izjumis ja Balaklijas olnud väed Donetski.

Ukraina asekaitseminister Hanna Malõari sõnul on Ukraina võtnud tagasi kogu Balaklija linna.

Purustatud soomukid Balaklijas. Autor/allikas: SCANPIX/BARRETO/AFP

Ukraina plaanib varustada Poola linnu elektri ja söega

Ukraina otsib võimalusi, et aidata vastu saabuvat talve varustada Poolat elektrijaamadele vajaliku 100 000 tonni söega.

Samuti andis Zelenski käsu elektriliini taastamiseks Ukrainast Poolasse.

"Ma andsin ülesande kiirendada elektriliini taastamist Hmelnõtskõi tuumajaama ja Poola Rzeszowi linna vahel," ütles Zelenski.

Ukraina ja Poola tõstavad tänavu oma kivisöe kaevandamist, et valmistuda energiakriisis saabuvaks külmaks talveks.

"Ma olen andnud valitsuskabinetile ülesande uurida võimalust pakkuda Poolale kiiresti 100 000 tonni kivisütt. Meil on endal seda piisavalt ning saame aidata oma vendadel valmistuda tulevaks talveks," ütles Zelenski.

Poola sõltub oma elektritootmises ligikaudi 70 protsendi ulatuses kivisöest ning on võtnud kasutusele meetmed majapidamistele söe subsideerimiseks.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 400 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas pühapäeval oma igapäevase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 52 650 (võrdlus eelmise päevaga +400);

- tankid 2154 (+18);

- soomusmasinad 4617 (+33);

- lennukid 242 (+3);

- kopterid 213 (+1);

- suurtükisüsteemid 1263 (+4);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 311 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 162 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 902 (+4);

- tiibraketid 216 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3445 (+19);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 117 (+1).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Harkivi ja Donetski suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.

Luureteenistus: Ukraina väed sisenesid Kupjanski linna

Ukraina luureteenistus SBU teatas laupäeva lõuna paiku, et Ukraina väed sisenesid Harkivi oblastis asuvasse strateegiliselt olulisse Kupjanski linna. SBU postitas sotsiaalmeedias ka pilte Ukraina vägedest Kupjanskis.

Kupjansk on oluline raudtee- ja teede sõlm, mille kaudu Vene väed varustavad Izjumis asuvaid vägesid.

Laupäeval tabasid raketid taas Harkivit

Vene raketirünnak tabas laupäeval taas Harkivi linna, ütles Harkivi linnapea Igor Terehov.

Rünnakus hukkus üks inimene ning kannatada sai mitu elumaja. Rünnak tabas Karkivi eeslinna Holodnohirskit.

Harkivi oblasti kuberner Oleg Sõnehubovi sõnul tulistati raketid mitmikraketiheitjast. Lisaks ühele hukkunule sai kaks inimest rünnakus vigastada.