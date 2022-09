EL-i riigid nõuavad elektritootjate kasumi suuremat maksustamist

Euroopa Liidu (EL) energeetikaministrid teatasid reedel, et Euroopa Komisjon peab esitama kiired ettepanekud, et kehtestada elektritootjate kasumile ülempiir. See puudutaks nende elektrijaamade kasumit, mis ei tööta maagaasil.

"Otsides võimalusi tarbijate kasvavate arvete vähendamiseks, palusid ministrid Euroopa Komisjonil ette valmistada erakorralised meetmed, sealhulgas laiema gaasihinna ülempiiri kehtestamist, mis pole suunatud konkreetselt Venemaa vastu," selgub kokkuvõttest, mille avaldas EL-i eesistujariik Tšehhi.

EL-i riigid tahavad elektritootjatele kasumilae kehtestamist. See puudutaks neid firmasid, kes ei kasuta elektri tootmisel gaasi. Elektri hind on viimase aasta jooksul märkimisväärselt tõusnud, kuna see on seotud gaasi hinnaga. Gaasi hind on praegu umbes kümme korda kõrgem kui aasta tagasi.

"Komisjoni soovitatud meetmed, mis võtavad osa sellest kasumist ja suunavad tagasi tarbijatele, on mõistlikud," ütles reedel Iirimaa keskkonnaminister Eamon Ryan.

Komisjon avaldab ettepanekute üksikasjalikumad plaanid eeldatavasti järgmisel nädalal. Kaks EL-i diplomaati ütlesid uudisteagentuurile Reuters, et energeetikaministrid võivad kuu lõpus pidada uue erakorralise koosoleku, et kinnitada siis lõplikud meetmed.

"Kõigil on lahenduse leidmisega kiire," märkis Rootsi energeetikaminister Khashayar Farmanbar.

Ministrid loobusid Vene gaasile hinnalae kehtestamisest

Kesk-Euroopa riigid kardavad, et Venemaa peatab siis täielikult gaasitarned Euroopasse.

"Kui piirhind kehtestatakse ainult Vene gaasile, tooks see kaasa Venemaa gaasitarnete kohese katkemise," ütles Ungari välisminister Peter Szijjarto.

Itaalia keskkonnaminister Roberto Cingolani ütles, et 15 EL-i riiki toetasid hinnalae kehtestamist, mis kehtiks kogu gaasiimpordile.

"Kolm riiki toetasid piirhinna kehtestamist ainult Vene gaasile," ütles Cingolani.

"Kui panna hinnalagi kogu gaasile, siis on suur tõenäosus, et meil tekib gaasipuudus," ütles Hollandi energiaminister Hans Vijlbrief.

"Selleks, et elektri ja gaasi hind lahti siduda või praegu turul teenitavaid kasumeid maksustada või osa sellest hüvitiste jagamiseks kasutada, seal konkreetse mehhanismi osas kokkulepet ei saavutatud. Ja kõige vastuolulisem oli meede, mis tegelikult energia hinda oluliselt ei mõjuta, aga on väga olulise poliitilise kaaluga ehk Vene gaasile hinnalae panemine. Eesti seisukoht on selgelt, et muidugi, nii madal hinnalagi kui võimalik, veel parem oleks sanktsioon. Aga näiteks Ungari on täiesti vastupidisel seisukohal, ei toeta," rääkis Eesti majandus- ja taristuminister Riina Sikkut "Aktuaalsele kaamerale".