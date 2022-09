Liiklusõnnetused tõukeratturitega on kasvanud 64 protsenti

Võrreldes eelmise aastaga on liiklusõnnetused tõukeratturitega kasvanud 64 protsenti. Omaette mureks on kujunenud joobes rattajuhtide õnnetused nädalavahetustel.

Keskmiselt pöördub Põhja-Eesti regionaalhaigla erakorralise meditsiini osakonda kuus - seitse liiklusõnnetusse sattunud tõukeratturit päevas. EMO tohtrid lootsid, et ilmade jahenedes jääb õnnetusi vähemaks, kuid nii ei läinud.

"Nendest suurem osa on õnneks kergemad traumad ja eeskätt ülajäsemete traumad ehk kukkudes vigastatakse randmepiirkonnad ja õlad. Selge, et kukkudes inimene püüab käed ette asetada," rääkis PERH-i erakorralise meditsiini ülemarst Vassili Novak.

Kuigi suurem osa viga saanud tõukerattajuhtidest haiglaravi ei vaja, on Novaki sõnul mõne inimese peatrauma olnud nii tõsine, et on vajanud operatsiooni.

"Millegipärast arvatakse, et kui sõiduautoga ei julge purjuspäi minna sõitma, teavad, et on trahvid ja sanktsioonid, see on kuritegu, siis tõukerattaga võib. /.../ Olen arvamusel, et siin peab olema riigi poolt reguleeritud, peavad olema sanktsioonid, täpselt sama nagu mootorsõidukiga," ütles Novak.

Politsei kinnitusel on juba praegu tõukerattaga purjuspäi sõitmine keelatud ja tõukerattajuhtide kainust käiakse ka kontrollimas.

"Päris ausalt, kui me viis aastat tagasi ei kujutanud ette, et läheme kergliiklusteele tegema politseireidi, siis täna on see normaalsus," sõnas PPA juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo.

Sellegipoolest on õnnetuste statistika ehmatav: tänavu on toimunud 280 tõukerattaõnnetust ja eelmise aastaga võrreldes on õnnetuste arv kasvanud 64 protsenti. Loigo sõnul on liikluses aina rohkem elektrilisi tõukerattaid ja see on ka üheks põhjuseks, miks õnnetuste arv nii kiiresti on kasvanud.

"Seal ei ole mitte midagi uut võrreldes varasemate aastatega, valdav enamus, üle 70 protsendi on ühe sõiduki õnnetused, kus tegemist on kukkumisega või siis vastu takistust sõitmisega, olgu selleks siis post või prügikast," selgitas Loigo.

Kümnest liiklusõnnetuses viga saanud tõukeratturist kuus on sõitnud rendiratastega, ka purjuspäi avarii teinute seas on renditõukeratastega sõitjaid rohkem. Purjakil tõukerattajuhid sattusid õnnetustesse kõige sagedamini õhtustel ja varahommikustel tundidel, enim laupäeval.

Politsei vahetab infot nii Bolti kui ka Thulega ja loodab, et ka rendifirmad karistavad omalt poolt nii purjuspäi kui ka kahekesi rattal sõitnud juhte.

"Me ikkagi loodame, et varsti on olemas see rakendus, mis tunneb ära, et kahekesi sõidetakse peal ja sa ei saa sellega üldse sõitu alustada," ütles Loigo.

Ühe võimalusena õnnetuste vähendamiseks näeb Loigo sõidukiiruse piiramist. Ta kiidab Bolti, mis on juba õhtusel ajal piiranud tõukerataste kiirust 17 kilomeetrini tunnis, algaja juht aga ei saa sõita kiiremini kui 10 kilomeetrit tunnis.