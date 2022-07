Ministeerium: poed müüvad seadust rikkudes liiga kiireid elektritõukerattaid

Möödunud aasta alguses jõustus seadus, mille kohaselt ei tohi elektrilise tõukeratta valmistajakiirus olla üle 25 kilomeetri tunnis ja mootori suurim võimsus ei tohi olla üle ühe kilovati.

Politsei teatel aga tuleb liikluses ette tõukerattaid, mis liiguvad kiiremini kui 25 km/h ja nõuet ei eirata vaid kiirusepiirangu eemaldamisega, vaid ka müüakse nõuetele mittevastavaid tõukerattaid.

Liiklusseaduse muudatuses nähti kergliikuri regulatsioonile ette ka üleminekusäte ehk inimesed, kes olid üle ühe kilovatise võimsusega ratta ostnud enne muudatuse jõustumist, võivad seda edasi kasutada. Seda aga vaid siis, kui sõiduki kiirus on piiratud 25 kilomeetrile tunnis. See üleminekusäte kohaldub ka tõukerataste müüjate laos olevatele toodetele.

Siseministeeriumi teatel on palju kaubandusettevõtteid, mis müüvad seaduses sätestatust kiiremaid või võimasmaid elektrilisi tõukerattaid. Samuti ei usu ministeerium, et kõik need tõukerattad on olnud laos juba enne seadusemuudatuse jõustumist.

"Üksikud müüjad on välja toonud selle, et lubatust võimsamate elektriliste tõukeratastega ei tohi liikluses osaleda ja neid võib kasutada vaid teeväliseks liiklemiseks. Sisuliselt on tegemist tarbijate eksitamisega, kus neile müüakse elektrilisi tõukerattaid, millega ei või teeliikluses osaleda, jättes vastavale asjaolule tähelepanu juhtimata," kirjutas ministeerium.

Ministeeriumi hinnangul tuleks liiklusohutuse jaoks tegeleda probleemiga selle algetapis ehk elektriliste tõukerataste müügil ning kontrollida, et müügile ei jõuaks piiranguid ületavaid tõukerattaid.

"Eeltoodust tulenevalt palume pöörata tähelepanu elektriliste tõukerataste müügile ja kontrollida kauba vastavust kehtestatud nõuetele," seisab kirjas.