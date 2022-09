Tartu hakkab Raadilt punamonumenti teisaldama

Töödele eelneb hingepalve parki maetud sõjaohvritele, mida loevad EELK Tartu praostkonna praost Ants Tooming ja EAÕK Tartu Pühade Aleksandrite koguduse preester Vadim Rebase. Seejärel alustatakse monumendi pronksist skulptuuri teisaldamist. Skulptuur antakse Tartu linnamuuseumi kogusse.

Teisipäeval, 13. septembril hakkavad Eesti sõjamuuseumi arheoloogid välja kaevama monumendi lähedale maetud inimeste säilmeid. Tööd kestavad eeldatavasti nädala lõpuni.

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul tegi Tartu linn kevadel sõjahaudade komisjonile ettepaneku pargis asuvate säilmete ümber matmiseks. "Parki maetud sõjaohvrid peavad leidma oma viimase rahupaiga kalmistul. Ka pargis asuv punamonument ei sobi oma valeliku sõnumiga meie mälu- ja kultuuriruumi," ütles linnapea.

Eesti sõjamuuseumi hinnangul on parki maetud ligi veerandtuhat inimest.

Muuseumi direktori Hellar Lille sõnul selgub ohvrite täpne arv siiski kaevamiste käigus. "Senine sõjahaudade väljakaevamiste praktika näitab, et nõukogudeaegsed andmed maetute arvu kohta ei pruugi tõele vastata."

Raadi monumendi juurde on maetud Teise maailmasõja ajal Lemmatsis hukatud isikud ning Tartus ja Tartu ümbruses langenud punaarmeelased. Põhjalikumalt saab Raadi monumendist ja sõjahauast lugeda siit.

Sõjaohvrite säilmed maetakse kalmistule. Täpne matmiskoht ja -aeg otsustatakse pärast väljakaevamist.

Teisaldusetööde ning turvalisuse tagamiseks kehtestas politsei monumendi ümbruses tööde ajaks viibimiskeelu, mis tähendab, et kõrvalised inimesed selles alas viibida ei tohi. Kuna mõningal määral on tööde ajal muudetud ka liikluskorraldust, siis palutakse liiklejatel jälgida ajutise liikluskorralduse märke. Ühtegi tänavat Raadi piirkonnas liiklusele ei suleta ning kohalike inimeste harjumuspärane liikumine on jätkuvalt tagatud.