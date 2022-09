MTA: iga päev püütakse Venemaale toimetada keelatud kaupu

Maksu- ja tolliameti (MTA) töötajad pingutavad selle nimel, et sanktsioonide all kaubad üle piiri ei pääseks. Igal nädalal avastatakse ligi paarkümmend rikkumist.

Läbi Narva, Luhamaa ja Koidula piiripunktide üritatakse Eestisse tuua saematerjali, mööblit ja mootoriõli. Venemaale on püütud vedada tooteid, mida Venemaa võiks sõjatööstuses kasutada, näiteks mikrokiipe, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Maksu- ja tolliameti hinnangul on tegemist tahtlike rikkumistega, mille tõkestamiseks tuleb kõiki veosed väga põhjalikult kontrollida.

"Kas üritatakse midagi varjamata üle piiri toimetada või siis kasutatakse topeltdokumente, võltsitud dokumente, mida me oleme juba siin päris palju tuvastanud ja mille osas on alustatud menetlusi. Tahtlikku tegevust ja manipuleerimist, et sanktsioonidest kuidagi kõrvale hiilida, seda on näha ja sellepärast me teeme läbivaatusi, me valgustame läbi, me võrdleme kaubakoode," rääkis MTA välispiiri valdkonnajuht Ants Kutti.

"Tunduvalt rohkem veoseid tuleb tegelikult kontrollida, et veenduda, et nendega on kõik korras. See on väga oluline töö ja üsna keeruline töö," ütles Kutti.