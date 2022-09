Reuters: EL soovib elektri hinnale ülempiiri 180 eurot MWh

See komisjoni meede vähendaks energiafirmade üha kasvavat kasumit. Seda raha saaks siis kasutada tarbijate abistamiseks, kes seisavad silmitsi üha suuremate energiaarvetega. Samuti saaks raha kasutada raskustesse sattunud ettevõtete abistamiseks, vahendas Reuters.

Elektri hind on viimase aasta jooksul märkimisväärselt tõusnud, kuna see on seotud gaasi hinnaga. Gaasi hind on praegu umbes kümme korda kõrgem kui aasta tagasi.

Euroopa Liidu (EL) energiaministrid jõudsid eelmisel nädalal üksmeelele, et gaasi hind seotakse lahti elektri hinnast, ent detailides jäädi eriarvamusele. Ministrid nõuavad Euroopa Komisjonilt ka kiireid ettepanekuid, et kehtestada elektritootjate kasumile ülempiir.

Komisjon avalikustab üksikasjad kolmapäeval. EL-i ministrid arutavad komisjoni ettepanekuid 30. septembril.