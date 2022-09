Päästjad tuletasid poliitikutele nende lubadusi meelde

Haridustöötajate liit ja päästeala töötajate ametiühing korraldasid teisipäeval Toompeal aktsiooni, veenmaks poliitikuid nende palka tõstma. Siseminister Lauri Läänemets ütles, et tuleva aasta riigieelarves on palgatõus sees, ent ei täpsustanud, kui suures mahus.

Haridustöötajate liit taotleb õpetaja töötasu alammääraks 1845 eurot. "Eesti õpetaja on magistriharidusega spetsialist, aga töötasu on kolmandiku võrra väiksem kui kõrgharidusega töötajatel. Seega praegu jällegi üks aktsioon, kuidas probleemi teadvustada just otsustajate seas, riigikogulaste seas, et nad saaksid aru, et probleem on tõsine. Kutsusime neid õpetajaks tööle. Siin majas, jah, teenib kolm - neli korda rohkem kui õpetaja ehk ilmselt ei ole neist väga paljud õpetajaks tulemas, aga ma loodan vähemalt, et nad teadvustavad probleemi," rääkis liidu juht Reemo Voltri.

Töökuulutuse näppu saanud poliitikud nentisid, et õpetajana töötada oleks raske.

"Ma olen reservohvitser ja ma tean, et väga paljud reservohvitserid käivad riigikaitseõpetajaks, nii et see ei ole minu jaoks üldse ehmatav ega ootamatu pakumine, et kas läheks õpetajaks. Aga see tegelikult ei ole ikkagi võrreldav selle tööga, mida muidu õpetajad teevad, see on lihtsalt selline hobikorras ja kõrvalt käimine, aga päriselt õpetajatöö ikkagi, ma ei kujutaks seda ette," kommenteeris Raivo Tamm.

"Praegu on töökoht olemas, aga nagu siin juttu oli, üks suur kool tehakse järgmisel sügisel lahti – kevadel on siia (Riigikokku) eksamid ja kui siia eksamid ei õnnestu, eks siis tuleb vaadata. Miks mitte," rääkis Taavi Aas.

Palgaläbirääkimiste kõrval soovivad õpetajad ka madalamat töökoormust.

"Ma arvan, et kõigepealt motiveeriks kindlasti see, et õpetajal oleks mõistlik koormus. Võimalus, et tal oleks ka aega võtta enesearenduseks, enda täiendamiseks. Ja et ta ei peaks niimoodi töötama vähegi mõistliku ja elamisväärse palga nimel nagu ta täna peab töötama. Ma räägin 25-30 kontakttunnist, mis on vägagi reaalne," selgitas õpetaja Karmen Kisel.

Palgatõusu peavad vajalikuks ka päästjad, kes väljendasid oma teisipäevasel aktsioonil pettumust poliitikute lubaduste vastu.

"Minimaalne 1100, Eesti keskmine on 1700 ehk siis vahe on üle 560 euro. 2018. aastal poliitikud lubasid meile aastaks 2023 Eesti keskmist palka, siis oli Eesti keskmise palga ja päästja palga vahe 520 ehk vahe on suurenenud," selgitas päästeala töötajate ametiühingu juhatuse liige Toomas Suigusaar.

Siseminister Lauri Läänemetsa eesmärk on tõsta päästjate palka ligi 30 protsenti, tegelik palgatõus selgub aga eelarveläbirääkimistel.



"Kindlasti päästjate palk tõuseb. Tõuseb päästjatel, politseinikel ja õpetajatel. Seda riigieelarvet muudmoodi kokku ei panda, palgatõusud tulevad. Küsimus on selles, kui palju nad tulevad ja kuidas nad tulevad," ütles Läänemets.