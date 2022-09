Haridustöötajad läksid Toompeale veenma riigikogu õpetajate põua tõsiduses

Eesti Haridustöötajate Liit korraldas teisipäeval Toompeal riigikogu hoone ees aktsiooni, et juhtida tähelepanu õpetajate kehvale palgale ja sellest tulenevale õpetajate puudusele.

Julgustamaks riigikogu tegema õpetajate palgatõusu otsust, et vältida sellega õpetajate streiki, toimub Toompeal sümboolne poliitikute õpetajaks tööle värbamise töömess, kus pakutakse töövõimalusi koolides üle Eesti. "Kõiki riigikogu liikmeid kutsutakse personaalselt kooli tööle, sest õpetajate puuduses pole kedagi teist lihtsalt enam võtta," märgib liit oma teates.

Haridustöötajate liidu maikuise uuringu kohaselt on õpetajate leidmisega raskusi 96 protsendil Eesti koolidest, 92 protsenti õpetajatest on kogenud läbipõlemist ning 94 protsenti on valmis parema palga nimel streikima. Ligi 60 protsenti õpetajatest kaalub kehva palga tõttu töölt lahkumist.

Eesti õpetajate keskmine vanus on Euroopa kõrgeim, samas palk väikseim. Puudu on hinnanguliselt 5000 vajaliku kvalifikatsiooniga õpetajat, sealhulgas vähemalt 2000 õpetajat, keda on vaja kõigi koolide viimiseks eestikeelsele õppele.

Praegu on õpetajate miinimumpalk 1412 eurot, rahuldav tase algab liidu teatel 2000 eurost.