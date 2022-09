Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et Ukraina võimud avastasid Izjumi linnast massihaua. Ukraina armee vallutas Izjumi tagasi alles eelmisel nädalal. Kohalik politseiametnik teatas, et massihauast leiti 440 surnukeha.

Ukraina võimud avastasid Izjumist massihaua

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et Ukraina võimud avastasid Izjumi linnast massihaua. Ukraina armee vallutas Izjumi tagasi alles eelmisel nädalal. Kohalik politseiametnik teatas, et massihauast leiti 440 surnukeha.

"Harkivi oblastis Izjumist leidi inimeste massihaud. Vajalikud menetlused on seal juba alanud. Rohkem informatsiooni saab reedel," teatas Zelenski.

Zelenski sõnul külastavad Izjumi reedel ka rahvusvahelised ajakirjanikud, vahendas CNN.

"Me tahame, et maailm teaks, mis tegelikult toimub ja milleni Vene okupatsioon on viinud. Butša, Mariupol ja nüüd kahjuks Izjum. Venemaast külvab surma kõikjale ja peab selle eest vastutama," märkis Zelenski.

Kohalik politseiametnik teatas, et massihauast leiti 440 surnukeha. "Võin öelda, et see on üks suuremaid matmispaiku vabastatud aladel, 440 surnukeha maeti ühte kohta," ütles kohalik politseinik Serhi Bolvinov.

Kiiev: Vene armee üritab Donetski oblastis endiselt edasi liikuda

Ukraina sõjaväe peastaap teatas neljapäeval, et Venemaa armee jätkab jõupingutusi, et Donetski oblastis edasi liikuda. Siiani pole see õnnestunud. Donetski rindejoon on juuni lõpust olnud põhimõtteliselt muutusteta.

USA teatas täiendavast 600 miljoni suurusest sõjalisest abist Ukrainale

Valge Maja teatas neljapäeval, et USA annab Ukrainale veel 600 miljoni dollari eest sõjalist abi.

Pentagon teatas, et pakett sisaldab raketisüsteeme HIMARS, öövaatlusseadmeid, miinitõrje varustust ja laskemoona, vahendas Reuters.

Pärast sõja puhkemist on Washington Ukrainale saatnud 15,1 miljardi dollari väärtuses sõjalist abi.

Von der Leyeni sõnul peab Putin astuma sõjakuritegude pärast Haagi kohtu ette

"See, et Putin peab selle sõja kaotama ja oma tegude eest vastust andma, on minu jaoks oluline, "ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

"Toetame tõendite kogumist. See on meie rahvusvahelise õigussüsteemi alus, et me karistame neid kuritegusid. Ja lõpuks vastutab Putin," märkis von der Leyen.

Ajakirjanikud uurisid, et kas Putin antakse kunagi kohtu alla. "Ma usun, et see on võimalik," vastas komisjoni president.

Vene võimud väitel puhkes Belgorodi oblastis Ukrainaga piirnevas kontrollpunktis tulekahju

Belgorodi oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov väitis, et Ukraina Harkivi oblastiga piirnevas kontrollpunktis puhkes tulekahju. Gladkov väitis, et tulekahju puhkes Ukraina armee rünnaku tõttu, vahendas The Kyiv Independent.