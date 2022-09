ERR Izjumis: leitud massihauale tuleb ilmselt lisa

Izjumi linna surnuaia kõrvalt leitud massihauast jätkuvad väljakaevamised. Seal on üle 400 surnukeha. Paljudel neist on piinamise või hukkamise tunnused.

Tegelikult on arvatavaid massihaudu leitud sealkandis veel, kuid nende asukohta praegu ei avalikustata.

"Need kohad on tugevalt mineeritud. Kui me praegu ütleme, kus need kohad asuvad, siis inimesed lähevad otsima oma sugulasi, ajakirjanikud lähevad sinna tegema reportaaže, võivad lihtsalt õhku lennata. See pole ohutu," rääkis Harkivi oblasti politseiülem Volodõmõr Timoško.

Miinid on ohuks kõikjal vabastatud aladel.

"Ja ma tahaks öelda inimestele, kes on siit piirkonnast lahkunud: ma palun neil mitte tulla tagasi okupatsiooni alt vabastatud territooriumitele, sest suur osa nendest on tugevalt mineeritud ja meil tuleb need kohad tagasipöördumiseks enne ette valmistada," ütles Harkivi oblasti kuberner Oleg Sõnehubov.

Samal ajal, kui ühed kaevavad haudu lahti, lammutavad teised linnas varemeid. Kõik, mis kannatab korduvkasutada, läheb uuele ringile.

Ühele koolile näiteks olid enne pommitamist ukse kohale kirjutatud Lenini õpetussõnad: "Õppida, õppida õppida, Vladimir Iljitš Lenin."

"Mina läksin sellesse kooli esimesse klassi 1958. aastal. Olin esimese klassi poiss. 1958. aastal lõpetati selle kooli ehitamine ja meie läksime kohe sellesse kooli. Meie klass. Teisel korrusel oli meie esimene klassiruum. No näete, teist korrust pole ka enam," rääkis Izjumi elanik Volodja.

Irina kortermaja sai rünnakus pihta. "Minu korter ei põlenud ära. Ära põlesid minu trepikojas kolmetoalised ja naabertrepikojas ka. Pärast rünnakut. Mina tahan, et meil oleksid normaalsed inimlikud elutingimused, et oleks elekter, et oleks vesi, et oleks normaalne telefoniühendus, et ma saaksin rääkida oma lastega," rääkis ta.

"Meil on hea meel, et Ukraina armee tuli. Olgu või elu elektri ja gaasita, veeta, aga see-eest oleme me vabad ja demokraatlikud," ütles Tanja.

Izjumis oli enne sõda ka üksjagu venemeelseid.

"Inimestel on juba selline meeleolu, varem oli suhe pool poolele, praegu on kõik juba Putini vastu, kogu selle asja vastu," sõnas Vadim.

Rindejoone lähedust tuletavad meelde eemalt kostvad suurtükipaugud.