Palgatõusu väiksemaks nüsiv "maksuküür" enne valimisi muutmisele ei lähe

Alates 2018. aastast kehtiva maksusüsteemi keskne element on niinimetatud maksuküür, mis on kiire inflatsiooni ja palgatõusu tõttu ajale jalgu jäänud, kuid enne valimisi ei ole riigil plaanis seda muuta.

Maksuküür tähendab, et vahemikku 1200-2100 eurot jääva tulu korral väheneb maksuvaba tulu määr ning jääb seda väiksemaks, mida lähemal on teenistus 2100 eurole. Süsteem kehtestati selleks, et aidata keskmise ja väiksema sissetulekuga inimesi.

Riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd rääkis "Terevisioonis", et praegune süsteem on kehtinud viis aastat, aga igal aastal liigub üha enam inimesi oma tuludega maksuküüru tuluvahemikku ning neile tekib täiendav maksukoormus.

"Kuna see maksuküür fikseeriti eurodes, ei sobi ta oludesse, kus on kiire inflatsioon ja palgakasv," selgitas ta.

Ühtlasi tähendab niisugune maksusüsteem, et kui valitsus peaks otsustama tõsta õpetajate palga näiteks 2000 euroni, sööks kasvav tulumaks sellest päris suure osa ära.

Küsimusele, miks ei ole Reformierakond seda Keskerakonna eestvedamisel loodud süsteemi ära muutnud, vastas Sõerd, et praegu seda natuke parandatakse, aga valest otsast - maksuvaba tulu tõus näeb ilus välja ja keegi ei kaota midagi, kuid maksuküüru sees küüruefekt ainult kiireneb.

"Probleem on selles, et järjest rohkem palgaskaala keskmises ja alumises otsas olevaid inimesi liigub oma tuludega selle maksuküüru sisse ja saab osaks kõrgemale maksustamisele," nentis Sõerd. "Näemegi, et juba 2100 euro suuruse palga juures maksuvaba tulu enam ei ole. Järjest rohkem on inimesi, kellelt maksuvaba tulu võetakse ära. See süsteem toimib natuke riukalikult."

Ka peaminister Kaja Kallas kritiseeris neljapäeval Delfile praegu kehtivat maksususüsteemi.

"Kui palk tõuseb, kätte saavad kokkuvõttes vähem," rääkis ta. "Mõistlikum [oleks] teha korda tulumaksusüsteem. Ei karistaks rohkem teenimist."

Rahandusministeeriumis on valminud eelnõu, millega tõstetakse maksuvaba tulu määr praeguse 500 euro juurest 654 euroni kuus. Maksuküüru teemat eelnõu paraku ei puuduta.

"Koalitsioon on kokku leppinud ainult maksuvaba tulu tõusu ja maksuküüru nihutamist mitte. Tulumaksu teema saab tõenäoliselt olema fookuses järgmistel valimistel," tõdes Siiri Suutre rahandusministeeriumi kommunikatsiooniosakonnast.