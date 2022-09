NATO sõjalise komitee esimees: rahvusvahelises julgeolekus on uus ajastu

Kaitsevägede juhatajad käsitlevad konverentsil NATO tippkohtumisel Madridis vastu võetud otsuste elluviimist alliansi heidutus- ja kaitsetegevustes. Lisaks arutati ka käimasolevaid NATO operatsioone, missioone ja tegevusi, sealhulgas NATO Iraagi (NMI) ja Kosovo (KFOR) missioone.

"Ilma igasuguse kahtluseta on alanud uus ajastu rahvusvahelises julgeolekus. On selge, et see konflikt on suurem kui vaid Ukraina. Kogu reeglite põhine kord on rünnaku all ja on vabade demokraatlike riikide ülesanne seda kaitsta," ütles komitee esimees admiral Rob Bauer pressikonverentsil.

Esmakordselt olid konverentsile osalema kutsutud Soome ja Rootsi kaitsevägede juhatajad. "Soome ja Rootsi vastu võtmine nende muljetavaldava kaitsevõimega suurendab Läänemere piirkonna julgeolekut ja tugevdab organisatsiooni tervikuna," ütles Bauer.

Eesti kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem ütles, et laupäeval peetud arutelude keskmeks oli arusaam märkimisväärselt muutunud julgeolekuolukorrast. "Meie kõige kiireloomulisem ülesanne on toetada Ukrainat," ütles Herem.

"Me oleme tunnistajaks sellele, kuidas see abi saab muuta sõja käiku. Loodetavasti toob see rahu ukrainlastele lähemale," sõnas Herem.

Esmakordselt olid konverentsile osalema kutsutud Soome ja Rootsi kaitsevägede juhatajad.

Sõjaline komitee kohtub kaitseväe juhatajate sessioonil kaks korda aastas NATO peakorteris Brüsselis ja kord aastas korraldab konverentsi üks liitlasriikidest.