ERR Ukrainas: Eesti ehitab Ovrutši linna lasteaia

15 000 elanikuga Ovrutš jääb Valgevene piirist 12 kilomeetri kaugusele. Sealt lähedalt liikusid Vene väed sõja alguses Kiievi peale. Linna pommitati tugevalt.

"Vaenlase õhurünnakutes hävis praktiliselt täielikult 450 korterit, 178 maja ja enam kui 30 kriitilise tähtsusega infrastruktuuriobjekti, nende hulgas koolid, lasteaiad, spordisaalid. Lapsed õpivad praegu distantsõppel, lasteaiad täna ei tööta," rääkis linnapea Ivan Korudi.

Linna keskele, parkimisplatsile ehitab Eesti lasteaia. Plaanide järgi pannakse moodulmaja kokku kevadel. Selle alla on planeeritud ka pommivarjend.

"Ukraina on tänaseks päevaks vaadanud üle oma ehitusnormid ja täna tuleb juba iga ehitise puhul näha projektis ette ka varjendit," ütles aselinnapea Vladimir Griškovets.

Valgevene piir on seal lähedal. "Aktuaalne kaamera" uuris, kui turvaliselt kohalikud ennast praegu tunnevad.

"Juba enam-vähem. Raketilööke enam pole, ei pommitata enam," ütles Vitali.

"100 protsenti ma ei saa öelda, et siin on ohutu, sest igal juhul on oht olemas. Seetõttu oleme kogu aeg valmis kohvreid pakkima, et kuskile ära sõita," ütles Tatjana.

"Nii palju, kui ma võin öelda tänaseks päevaks, siis Ukraina relvajõud, piirivalveväed, rahvuspolitsei teeb kõik selleks, et vaenlast sisse mitte lasta. Rohkem ma öelda ei saa," rääkis Korudi.

Mida linnapea kaamerasse öelda ei saa, on see, et piir on sisuliselt mineeritud ja õhutõrje peab.

Kohalik päästeteenistus on aga kõigest sellest, mida venelased on linna ja selle lähedusse maha jätnud, teinud väljapaneku. Seal on ka Genfi konventsiooniga keelatud kassettrelv.

"See on kassetraketi jupp, Gradist, BM 21, lennukaugus on 20 kilomeetrit," kirjeldas Ovrutši päästeteenistuse ülem Aleksander.

Elu läheb edasi ja kõik ehitatakse uuesti üles. Ka pommiaukudele.