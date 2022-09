Sõja 210. päev: Ukraina armee jätkab okupeeritud alade vabastamist

Oluline kolmapäeval, 21. septembril kell 22.45:

- Ukraina relvajõudude ülem ütles, et Venemaa väljakuulutatud osaline mobilisatsioon Ukrainat ei hirmuta;

- Saudi Araabia vahendusel vabastati mitmed välisvõitlejad Vene kontrolli alt;

- Ukraina luure: Venemaa sundmobiliseerib ka Donetski terasetöölised;

- Kiiev: Ukraina armee jätkab vastupealetungi ja okupeeritud alade vabastamist;

- Venemaa jätkab Harkivi linna tsiviiltaristu pommitamist;

- Dožd: Venemaa viib ajateenijaid Leningradi oblastist Ukraina piirile;

- Ukraina: Venemaa kasutab üha rohkem Iraanis toodetud hulkurdroone.

Ukraina relvajõud: Venemaa osaline mobilisatsioon ei hirmuta Ukrainat

Ukraina relvajõudude ülem Valeri Zalužnõi ütles, et Venemaa osaline mobilisatsioon Ukrainat ei hirmuta.

Ta ütles sotsiaalmeediasse tehtud postituses, et Ukraina sõjavägi on "tõrjunud Vene Föderatsiooni relvastatud agressiooni kaheksa aastat ja seitse kuud", alates 2014. aasta kevadest, mil Vene-meelsed separatistid Ida-Ukrainasse ilmusid.

"Vaenlase täiemahuline pealetung ei hirmutanud meid. Veelgi enam, me ühinesime ja astusime vaenlasele väärikalt vastu. Mobilisatsiooni väljakuulutamine Venemaal on sellele kinnitus," ütles Zalužnõi.

"Ükski agressorriigi sõjalise ja poliitilise juhtkonna avaldus ei mõjuta meie valmisolekut oma vabaduse eest võidelda. Me hävitame kõik, kes tulevad relvadega meie maale — kas vabatahtlikult või mobilisatsiooni all," lisas ta.

Saudi Araabia vahendusel vabastati mitmed välismaalased Vene kontrolli alt

Saudi ametiisiku sõnul on Vene väed vabastanud mitu Ukraina relvajõududes võidelnud välismaalast. Väidetavalt on vabastatud viis Ühendkuningriigi kodanikku, kaks USA kodanikku, üks Maroko kodanik, üks Rootsi ja üks Horvaatia kodanik.

Ukraina luure: Venemaa sundmobiliseerib ka Donetski terasetöölised

Ukraina kaitseministeeriumi luurepeadirektoraat teatas, et Vene okupatsiooniväed on asunud mobiliseerima ka Donetski oblastis asuva Jenakievi metallurgiatehase töötajaid.

Varem on kohalikud okupatsioonivõimud osa inimesi mobilisatsioonist vabastanud. Tehasest saaks mobiliseerida hinnanguliselt 300 kuni 500 inimest.

Ukrainlased teatasid samuti vangide sõjalise väljaõppe keskuse rajamisest okupeeritud Torezi asulas Donetski oblastis.

Samuti on alanud okupeeritud Donetski oblasti territooriumil asuvate vangide värbamine.

Ukraina luure sõnul anti Harkivi oblastis lüüa saanud Donetski sundmobiliseeritud vägedele lühiajaline puhkus 17. septembrini. Väidetavalt ei jõudnud pooled võitlejad antud kuupäevaks nõutud kogunemispunkti.

Kiiev: Ukraina armee jätkab vastupealetungi ja okupeeritud alade vabastamist

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak ütles, et Venemaa poolt okupeeritud aladel toimuvad referendumid ei mõjuta Ukraina armee tegevust ning Kiiev jätkab nende alade vabastamist.

"Meie armee tegevus on oma olemuselt kaitsev, see on seaduslik ja legitiimne. Rahvusvaheline õigus on üheselt mõistetav. Donetsk, Luhansk, Zaporižžja, Herson ja Krimm on Ukrainale kuuluvad territooriumid," ütles Podoljak.

Podoljaki sõnul on igasugused Venemaa korraldatud referendumid Ukraina territooriumil täiesti mõttetud, vahendas CNN.

Vene okupatsioonivõimud tahavad korraldada Venemaaga ühinemise referendumeid Luhanski, Donetski, Hersoni ja Žaporižžja oblastis vahemikus 23. september kuni 27. september.

Ukraina sõdurid Autor/allikas: SCANPIX/AFP/SERGEY BOBOK

Venemaa jätkab Harkivi linna tsiviiltaristu pommitamist

Harkivi linnapea Ihor Terehhov teatas, et Venemaa korraldas linna vastu raketirünnaku. Terehhovi sõnul töötavad sündmuskohal päästetöötajad, vahendas The Kyiv Independent.

Telekanal CNN teatas, et Harkivis toimus kolmapäeva varahommikul mitu suurt plahvatust.

Dožd: Venemaa viib ajateenijaid Leningradi oblastist Ukraina piirile

Venemaa sõltumatu telekanal Dožd teatas, et Moskva viib Leningradi oblastis baseeruva 25. motoriseeritud laskurbrigaadi ajateenijad Belgorodi oblastisse. Telekanali andmetel plaanib Venemaa viia Belgorodi oblastisse umbes 400 ajateenijat.

Ukraina: Venemaa kasutab üha rohkem Iraanis toodetud hulkurdroone

Vaenlane suurendab hulkurdroonide kasutamist tsiviiltaristu ründamisel, teatas Ukraina sõjaväe lõunaringkond.

Ukraina väed tulistasid ühe drooni alla. Allatulistatud droon oli pärit Iraanist.

Ukraina võimud teatasid hiljuti, et Kupjanski lähistelt leiti Iraani päritolu Shahed-136 ründedroon, mille lennuulatus on väidetavalt 2500 kilomeetrit.

USA ametnikud kinnitasid hiljuti, et Iraani droonid jõudsid Venemaale augusti keskel. Vene vägede väljaõpe Iraani droonidega algas eelmise kuu lõpus.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 300 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 55 110 (võrdlus eelmise päevaga +300);

- tankid 2227 (+11);

- jalaväe lahingumasinad 4748 (+24);

- lennukid 253 (+1);

- kopterid 217 (+0);

- suurtükisüsteemid 1340 (+17);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 318 (+6)

- õhutõrjesüsteemid 168 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 932 (+7);

- tiibraketid 239 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3610 (+23);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 125 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.