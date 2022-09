Mobilisatsioon on teinud Venemaal inimesed ärevaks

Venemaal kogunesid inimesed mitmes linnas tänavatele, et protestida mobilisatsiooni vastu. Meeleavaldused ei ole suured, kuid Valgevene sõltumatu uudisteagentuuri NEXTA teatel on vahistatud üle 400 inimese.

Moskvas viibiv endine Raadio 4 ajakirjanik Aleksei Gorpintšenko ütles "Aktuaalsele kaamerale", et uudis mobilisatsioonist Venemaa ühiskonnas just suurt vaimustust ei tekitanud.

"Märgiliseks juhtmotiiviks on saanud fraas – "noh, lõpuks tulin ma kodumaale meelde". Muidugi, inimesed küsivad, kuidas siis nii – sõda pole, aga mobilisatsioon on," rääkis Gorpintšenko.

Venemaa noorte poliitiline liikumine Vesna ja opositsiooniliider Aleksei Navalnõi kutsusid inimesi Venemaa tänavatele, et protestida mobilisatsiooni vastu. Sotsiaalmeedias on seepeale levinud kaadrid mitmest Venemaa linnast, sealhulgas pealinnast Moskvast.

"Sotsiaalmeedias kirjutavad inimesed, et näiteks Peterburis saadavad sõjakomissariaadid kutseid ja pildilt on selgelt näha, et kohale tuleb ilmuda 22. septembril," ütles Gorpintšenko.

"Võib öelda, et suurem kihin ja kahin on lahti läinud hoopis virtuaalmaailmas, reaalmaailm elab oma elu. Kui kirjutatakse, et Minskist või Moskvast Jerevani või Istanbuli lennata on lähiajal suhteliselt lootusetu, kuna kõik piletid on välja müüdud, eks seegi ole üks signaal," rääkis Eesti Moskva saatkonna konsulaartalituse direktor Tarmo Punnik.

Järjekord on pikem ka Jaanilinna piiripunktis, millel on ühendus Narva linnaga.

"Ei saa salata, et alates eilsest õhtust on saatkonda tulnud paljugi järelepärimisi humanitaarviisa saamiseks, kuna soovitakse mobilisatsiooni vältida," sõnas Punnik.

Eestisse on viisa taotlemine praegu lubatud vaid Eesti kodanike ja siinse pikaajalise elamisloaga inimeste pereliikmetele.