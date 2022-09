Lääneriikide juhid mõistsid Putini tuumaähvardused hukka

NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi sõnul näitab Putini otsus kuulutada Venemaal välja osaline mobilisatsioon, et Venemaa sõda Ukraina vastu ei lähe plaanikohaselt.

Vene väed olid Ukrainat rünnates kehvasti varustatud ja kehvasti juhitud ning Stoltenbergi hinnangul on Vene president teinud Ukrainat rünnates suure valearvestuse.

Putin teatas kolmapäeva hommikul osalisest mobilisatsioonist Venemaal. Vene kaitseministri Sergei Šoigu sõnul mobiliseeritakse kuni 300 000 sõdurit. Putin vihjas oma sõnavõtus, et lääneriikide sekkumise korral Vene-Ukraina sõtta võib Venemaa kasutada tuumarelva.

Stoltenberg rõhutas, et kaitseallianss NATO ei kavatse samasugust hooletut tuumaretoorikat kasutada. NATO peasekretäri sõnul oli Putini kõne kolmapäeva hommikul eskalatsioon, kuid see polnud üllatus.

Stoltenbergi sõnul lõppeb Vene-Ukraina sõda alles siis kui Putinile on tehtud selgeks, et Venemaa lahinguväljal Ukraina vastu ei võida.

USA president Joe Biden kinnitas sõnavõtus ÜRO Peaassamblee ees, et Ameerika Ühendriigid tahavad Vene-Ukraina sõja lõppu õiglastel tingimustel. Biden rõhutas, et ükski riik ei saa jõuga hõivata teise riigi territooriumi.

President Biden: "The United States wants this war to end of just terms, on terms we all signed up for; that you cannot seize a nation's territory by force. The only country standing in the way of that is Russia...We will stand in solidarity with Ukraine." #UNGA pic.twitter.com/bGSGalusYu