Pevkur: mobilisatsioon näitab, et Venemaa valmistub väga pikaks sõjaks

Pevkur rääkis "Ringvaates", et kohe ei mõjuta mobilisatsioon sõja käiku kuidagi. "Kindlasti ukrainlased jätkavad vastupealetungi. Kindlasti annab see signaali, et lääneriigid peaksid enda laovarudes veel kiiremini ringi vaatama ja võimalikult kiiresti Ukrainasse abi saatma, nii relvastust kui ka talveabi – telgid, riided, küttekehad jne," rääkis ta.

See, millal mobiliseeritud rindele jõuavad, sõltub Pevkuri sõnul sellest, mis on Venemaa eesmärk. Tema hinnangul valmistub Venemaa pikaks sõjaks.

"Kui eesmärk on ainult kahuriliha sinna saata, siis on võimalik kohe mehed kokku koguda, panna nad rongile ja saata Ukrainasse ära ja saata sinna üksustesse laiali, kus on täna puudujäägid, mis seal selgelt on," ütles ta.

"Kui Venemaal on soov formeerida neist võitlusvõimelised üksused, siis läheb selleks mitu kuud. Ja nüüd mitme kuu jooksul tuleb arvestada seda, et talv tuleb peale. Ehk pigem järeldus, mis meil sellest mobilisatsioonist on, on see, et Venemaa valmistub väga pikaks sõjaks ja selleks peab olema kogu lääne ühiskond ja demokraatlik maailm valmis, et Venemaa valmistub selles sõjas juba järgmiseks sammuks, kevadeks ja veel kaugemale," lisas kaitseminister.

Kevadel võivad tema hinnangul seega ägedad lahingud jätkuda.

Pevkur arvab, et Venemaa Eestist ei proovi Vene kodanikke mobilisatsiooni alla saada.

"Nagu meil võiks olla kahtlusi, kui keegi on väga pikalt elanud Venemaal, kas me siis tahame teda saada Eesti kaitsejõududesse, see võib olla küsimärk. Samamoodi võib Venemaal olla see küsimärk. Puhtalt tehniliselt nad on öelnud, et iga kutse antakse allkirja vastu. Eestis seda teha on pehmelt öeldes keeruline. Liiatigi, kas need inimesed lähevad või mitte," põhjendas ta.

Seda võimalust, et Eesti võiks lubada riiki neid Vene kodanikke, kes tahavad Venemaalt lahkuda selleks, et mitte sõtta minna, Pevkur ei näe. Soome piirile on hakanud neid inimesi juba saabuma ning Eesti kaitseministeerium on palunud politsei- ja piirivalveametil jälgida, milline liiklus lähipäevil Eesti-Soome vahel toimuma hakkab.

Pevkur tuumaähvardusest: Putin süüdistab teisi kõiges selles, mida ise teeb

Tuumarelvaga ähvardamine on Pevkuri sõnul klassikaline näide sellest, et Putin süüdistab teisi kõiges selles, mida ise teeb.

Pevkur selgitas, et sajas Venemaa sõjaväelased hoiavad praegu ise Zaporižžja tuumajaama pantvangis. "Tavaliselt, kui keegi kasutab tuumaähvardust oma poliitiliste eesmärkide saavutamiseks, seda nimetatakse terrorismiks," lisas Pevkur.

Kaitseminister märkis, et Putin ähvardab teisi tuumarelvaga, kuna ta pole saavutanud oma strateegilisi eesmärke.

"Nad on Harkivi all peksa saanud. Nad on oma strateegilises eesmärgis hävinud. Nad on kõige suuremas strateegilises eesmärgis, mis on NATO lõhestamine ja lääneriikide ühtsuse murdmine, läbi kukkunud. Selle asemel, et NATO-t lõhestada, on täna tulemus see, et NATO on tugevam kui kunagi varem ja NATO-ga liituvad ka Soome ja Rootsi. See on risti vastupidi strateegilistele eesmärkidele, mis Venemaal on alati olnud," rääkis ta.

Pevkuri sõnul ei saa Putini puhul midagi välistada, kuid ta loodab, et tuumaähvardus on vaid sõnad.

"Selle sõja ja Putini puhul me ei saa lõpuks midagi välistada. Arvati, et sõda ei tule, lõpuks tuli. Arvati, et mobilisatsiooni ei tule, lõpuks tuli. Nii et me peame olema valmis, aga meie parim vastus on see, et Ukraina relvajõudusid praegu aidata ja see, et Ukraina saavutaks edu ja saavutaks selles sõjas võidu," ütles ta.