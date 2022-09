Allikas: Putin tahab mobiliseerida miljon venemaalast

Putin väitis kolmapäeval, et mobiliseeritakse ainult need kodanikud, kes on varem teeninud sõjaväes ja kellel on olemas vastavad kogemused. Kaitseminister Sergei Šoigu väitis, et mobiliseeritakse 300 000 venemaalast.

Novaja Gazeta aga vahendab Putini valitsuse anonüümset ametnikku, kes väidab, et Kreml tahab mobiliseerida kokku miljon Vene kodanikku.

Allikas ütles lehele, et Putini kolmapäeval allkirjastatud mobilisatsiooni seadluse (ehk ukaasi) 7. punkt lubab kaitseministeeriumil mobiliseerida miljon inimest. 7. punkt ei ole avalik, vahendas The Guardian.

Vene opositsioonilise väljaande Meduza sõnul ütles Vene presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov, et varjatud punkt seadlusest käsitleb mobiliseeritute arvu.