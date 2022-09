Saks: mobilisatsioon on Venemaa riigisüsteemile tugev stressitest

Väljakuulutatud osaline mobilisatsioon on Venemaale tugev stressitest, ütles julgeolekuekspert Rainer Saks "Esimeses stuudios". Tema sõnul on mobilisatsiooniga seotud infooperatsioon praegu tähtsamgi kui mobilisatsioon ise.

Saks rääkis, et Venemaa liidrile Vladimir Putinile isiklikult, tema tuleviku ja Venemaa tuleviku vaates on väljakuulutatud mobilisatsioon oluline moment. "Aga loomulikult ta ise seda mobilisatsiooni läbi viima ei hakka. See on Venemaa riigisüsteemi jaoks väga tugev stressitest," sõnas Saks.

Tema sõnul tuleb mobilisatsiooni puhul vahet teha kahel asjal. "Üks on see, mis on meediast nähtav pilt ja siis infooperatsioon, mis selle ümber käib. Teine on see, mis sellest välja tuleb. Seda, mis sellest välja tuleb, näeme alles paari kuu pärast."

Neljapäeval hakkas ringlema väide, et Putin tahab mobiliseerida miljon venemaalast. Saks seda ei usu.

"Arvestades, et Venemaa pole suutnud siiani kunagi värvata ühtki reservüksust ja seda moodustada, siis korraga esimese harjutusena tuua miljon meest ja panna nad relvile, siis praegu vähemalt ma väidaks, et see on Kremli korraldatud infooperatsioon," kommenteeris ta.

Saksa hinnangul on praeguse mobilisatsiooni puhul infooperatsioon tähtsam kui tegelik mobilisatsioon.

"Sest tuletame meelde, et Venemaa oli lootusetult sõjas kaotanud initsiatiivi, üritanud seda igasuguste sõjaliste meetmete rakendamisega tagasi saada, see ei õnnestunud, Ukraina pealtung jätkus ja jätkub ka praegu," rääkis Saks.

"Nüüd ongi kaks momenti. Üks on see, et Ukraina käes on visuaalne initsiatiiv, Venemaa on kaotanud poliitilise initsiatiivi, sõjalise initsiatiivi, Ukraina dikteerib sõjakäiku. Teine pool on see, et võitlema jäänud Vene üksused, kes on rindel Donbassis, Lõuna-Ukrainas, Dnepri läänekaldal, tõenäoliselt nende olukord halveneb iga päevaga, nende reservid on tõenäoliselt otsas. Kui Venemaal oleks mingeid reserve, siis oleks nad rakendatud tõenäoliselt juba augustis, et üldse pealetungi jätkata, oleks rakendatud siis, et Ukraina pealtungi peatada, tagasi lüüa. Reserve ei ole," rääkis ta.

Saksa hinnangul ei õnnestu Venemaal mobilisatsiooniga väljakuulutatud 300 000 meest kiiresti kokku tuua ja välja õpetada.

Venemaalt välja pääseda soovivaid mobilisatsiooni vanusevahemikku jäävaid mehi Saksa hinnangul vähemalt Venemaa piiriäärsed maad riiki lubada ei tohiks.

Kõnes, milles Putin kuulutas osalise mobilisatsiooni välja, ähvardas ta ka tuumarelvaga. Saks ei usu, et Putin seda kasutada plaanib. Saks selgitas, et kui sõda jõuaks Venemaa territooriumile, siis ta võib-olla kasutaks tuumarelva, aga kuni sõda jääb Ukraina territooriumile, seda ilmselt ei juhtu.

Putini eesmärk sõjas Saksa sõnul muutunud pole. "Putini eesmärk on Ukraina saada enda kontrolli alla. Ta on mõistnud tõenäoliselt, et selle sõjakäiguga ta seda ei saavuta ja nüüd edasi läheb jälle mingite uute taktikate väljatöötamiseks, kombineerimiseks. Ta tõenäoliselt saab aru, et ühe jutiga ta seda ära ei tee. Nii et nüüd on tõesti teiste riikide ülesanne mitte lasta tal oma mängu mängida."

Saks ütles, et Eesti valitsus peab näitama, et on alati valmis vastama Venemaa võimalikule ohule. Saksa sõnul toimub neljapäeval alanud lisaõppekogunemine Okas 2022 õigel ajal, kuid valitsus ei tohiks Eesti inimesi paanikasse ajada.

"Kui ohtu ei eksisteeri, pole paanikaks põhjust. Valitsus korraldab õigeaegselt õppekogunemise, see näitab, et oleme valmis. Aga ei pea paanikat tegema ja rohkem mingeid suuri aktsioone korraldama."