Sõja 212. päev: Zelenski sõnul on Vene mobilisatsioon läbikukkumise tunnistamine

Oluline 23. septembril kell 22.55:

- Stoltenberg: tuumarelva kasutamise tõenäosus Ukrainas on endiselt madal, kuid Putini ähvardusi tuleb võtta tõsiselt;

- WaPo: USA on Venemaad tuumarelvade riski pärast mitmeid kuid hoiatanud;

- Ukraina peastaap: Svatovo lähistel sai haavata Vene kindralmajor;

- reedest teisipäevani toimuvad okupeeritud aladel Vene libareferendumid;

- Pentagon: Putini tuumaähvardused ei mõjuta Ukraina abistamist;

- Zelenski: Vene mobilisatsioon on läbikukkumise tunnistamine;

- Kuleba: Ukraina teeb tööd, et saada veel Prantsuse Caesari iseliikursuurtükke;

- Ukraina: Venemaa kasutas Odessa sadama ründamisel Iraanis toodetud droone;

- ISW: Kreml korraldas teadlikult sõjavangide vahetuse mobilisatsiooni väljakuulutamise päeval;

- Briti luure: Ukraina väed ründavad Lõmani linna;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 550 sõdurit ja hävitati 18 Vene tanki.

Stoltenberg: Venemaa teab, et tuumarelva kasutamisel Ukrainas on tõsised tagajärjed

Venemaa teab, et tuumarelvade kasutamisel Ukrainas on rasked tagajärjed, ütles NATO peasekretär Jens Stoltenberg reedel CNN-ile.

"Nad teavad, et seal on rasked tagajärjed. Ma ei täpsusta, kuidas me reageerime. See sõltub sellest, milliseid massihävitusrelvi nad võivad kasutada," sõnas Stoltenberg.

Peasekretär kommenteeris Venemaa liidri Vladimir Putini kolmapäevast kõnet, milles ta vihjas, et lääneriikide sekkumise korral Vene-Ukraina sõtta võib Venemaa kasutada tuumarelva.

"Tuumarelva kasutamise tõenäosus on jätkuvalt madal, kuid võimalikud tagajärjed on väga ulatuslikud ja seetõttu me peame võtma seda tõsiselt. President Putini retoorika, ähvardused suurendavad pingeid, on ohtlikud ja hooletud," ütles Stoltenberg.

Ukraina: Venemaa kasutas Odessa sadama ründamisel Iraanis toodetud droone

"Odessat tabasid hulkurdroonid. Kaks drooni hävitasid administratiivhoone. Üks tsiviilisik sai surma," teatas sotsiaalmeedias Ukraina sõjavägi.

Ukraina teatel tulistas sõjavägi alla ühe Shahed drooni, vahendas CNN.

USA ametnike sõnul ostis Venemaa Iraanilt hulkurdroone Shahed. Venelased nimetasid need droonid ümber Geran-2-ks.

Meduza: Venemaa plaanib mobiliseerida 1,2 miljonit reservväelast

Venemaa opositsioonilise väljaande Meduza allikate teatel plaanib Moskva mobiliseerida 1,2 miljonit reservväelast. Lehe allikate teatel plaanivad võimud Moskvas mobiliseerida kuni 16 000 inimest.

WaPo: USA on Venemaad tuumarelvade riski pärast mitmeid kuid hoiatanud

USA ajalehe Washington Post allikate kohaselt on USA presidendi Joe Bideni administratsioon mitmeid kuid hoiatanud Venemaad võimaliku tuumarelva kasutamise tagajärgede eest.

Allikate sõnul edastas hoiatusi venelastele USA välisministeerium, olles sihipäraselt ebamäärane milline saab olema Ameerika Ühendriikide reaktsioon kui Venemaa peaks tuumarelva kasutama, vahendab Ukrainska Pravda.

Ukraina peastaap: Svatovo lähistel sai haavata Vene kindralmajor

Ukraina relvajõudude peastaabi ülevaate kohaselt sai Ukraina rünnakus Svatovos asuvate Vene vägede vastu haavata Vene kindralmajor Oleg Tsokov.

Tsokov on Vene 114. motoriseeritud laskurdiviisi juht. Konkreetne üksus kuulub Vene 20. armee koosseisu.

Ukraina allikate kohaselt evakueeriti Tsokov 20. septembril. 19. ja 20. septembril toimetati 105 hukkunud Vene sõduri säilmed Vene linna Rostov Doni ääres.

Linna peaks saabuma veel 200 hukkunud Vene sõduri säilmed.

Peastaabi kohaselt on Vene väed võtnud relvajõudude koosseisu ka kadetid, kes pole oma väljaõpet lõpetanud.

Kiiev: Ukraina väed vabastasid Donetski oblastis Jatskivka küla

Ukraina armee peastaap teatas reedel, et riigi väed vabastasid Donetski oblastis asuva Jatskivka küla. Peastaabi teatel saatis Ukraina sõjaväge edu ka Bahmuti piirkonnas, vahendas The Kyiv Independent.

Meedia: Mõkolajivi oblastis toimusid pseudoreferendumi-vastased protestid

"Snihurivka on alati olnud ja jääb Ukrainaks. Me pole kunagi tahtnud ja ei taha jätkuvalt Venemaa Föderatsiooniga liituda," ütlesid protestijad kohalikule meediale.

Meduza: Venemaalased on mobilisatsiooni tõttu põlema pannud vähemalt viis sõjakomissariaati

Venemaa opositsioonilise väljaande Meduza teatel on alates 21. septembrist põlema pandud vähemalt viis sõjaväekomissariaati. Üks sõjakomissariaat pandi põlema Peterburis.

Meduza teatel ründavad venemaalased ka oblastite haldushooneid.

Reedest teisipäevani toimuvad okupeeritud aladel Vene libareferendumid

Reedel algavad Vene okupatsioonivõimude korraldatud libareferendumid Venemaaga ühinemiseks Luhanski, Donetski, Hersoni ja Zaporižžja oblastis.

Kokku püüab Venemaa ebaseaduslikult annekteerida 15 protsenti Ukraina territooriumist.

Juhtivad lääneriigid, Euroopa Liit ja NATO on Venemaa korraldatud libareferendumid hukka mõistnud ning kinnitanud Ukraina territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse toetamist.

OSCE, mis vaatleb valimiste korrektset läbiviimist, on kinnitanud antud hääletuste ebaseaduslikkust, kuna ei järgi ei Ukraina ega rahvusvahelisi norme, hääletus toimub mitteturvatud aladel, puuduvad sõltumatud valimisvaatlejad ning enamik invasioonieelsest elanikkonnast on põgenenud.

Analüütikute sõnul on referendumite tulemus juba enne hääletuse algust paika pandud.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul näitab libareferendumite korraldamine Venemaa nõrkust. Zelenski sõnul ei muuda Vene Föderatsiooni juhtkonna otsused Ukraina jaoks midagi.

Zelenski lubas jätkata okupeeritud alade vabastamist.

Ukraina presidendi nõuniku Mõhhailo Podoljaki sõnul on libareferendumid propaganda Vene vägede mobilisatsiooni toetuseks.

Once again about the crucial. Today, there is no legal action called a "referendum" in the occupied territories. There is only –



1. Propaganda show for z-conscription.

2. The territory of Ukraine that needs an immediate release. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 23, 2022

Pentagon: Putini tuumaähvardused ei mõjuta Ukraina abistamist

Ameerika Ühendriikide kaitseministeeriumi esindaja Patrick Ryderi sõnul ei mõjuta Venemaa teadaanded USA ja tema liitlaste toetust Ukrainale. Ryderi sõnul mõtlevad nad sellele, kuidas toetada Ukrainat lühi- kui ka pikemas perspektiivis.

Ukraina lõunaosas hukkus 18 Vene sõdurit ja hävitati kolm Msta haubitsat

Ukraina lõunaringkonna staabi sõnul hukkus viimase ööpäeva jooksul 18 Vene sõdurit ning hävitati kolm Msta-S ja Msta-B haubitsat. Samuti hävitati kaks tanki ning kaks soomustatud masinat.

Lõunaringkonna sõnul tulistati alla neli Vene vägede kasutuses olnud Iraani päritolu Shahed-136 drooni.

Antud droonitüübiga tehti rünnakuid Ošakivi sadama taristu ja Krõvõi Rihis asuva linnas oleva hoone pihta.

Zelenski: Vene mobilisatsioon on läbikukkumise tunnistamine

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kutsus oma õhtuses ülevaates Vene rahvast protestima, režiimi vastu võitlema, riigist lahkuma või Ukrainas alla andma. Zelenski sõnul on Vene kodanikud sõjakuritegudes juba süüdi, kuna nende ilmsiks tulemise ajal olid nad vaiki.

President rõhutas, et nüüd on aeg meestel valida, kas surra või elada.

Ukraina asepeaminister Irõna Vereštšuk kinnitas kolmapäeval, et Ukraina austab sõjavangide võtmisel Genfi konventsiooni.

Kuleba: Ukraina peab läbirääkimisi, et saada veel Prantsuse Caesari iseliikursuurtükke.

Ukraina välisminister Dmitri Kuleba kohtus oma Prantsuse ametikaaslase Catherine Colonnaga ning omavahel arutati ka relvaabi küsimust. Kuleba sõnul tehakse tööd uute Prantsuse Caesari haubitsate saamiseks Ukraina relvajõududele.

In our meeting, my French counterpart @MinColonna and I focused on ways to hold Russia accountable for its crimes and France's contribution to recovery of Ukraine's war-torn regions. I presented the Kyiv Security Compact. We are also working on supplies of new CAESARs to Ukraine. pic.twitter.com/MouMiJgPlW — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 22, 2022

Frankfurter Allgemeine: Vene mobilisatsioonist kõrvalehiilijad võivad paluda Saksamaal asüüli

Saksamaa siseminister Nancy Faeser kinnitas ajalehele, et Vene mobilisatsioonist kõrvalehiilijad võivad paluda Saksamaal varjupaika.

Faeser kinnitas, et asüülijuhtumite menetlemine käib juhtumipõhiliselt.

ISW: Kreml korraldas teadlikult sõjavangide vahetuse mobilisatsiooni väljakuulutamise päeval

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul soovisid Vene võimud Ukrainaga toimunud sõjavangide vahetuse tähtsust vähendada ning selleks korraldati vangide vahetus samal päeval, kui Venemaa kuulutas välja osalise mobilisatsiooni.

Mõttekoja sõnul oli selgelt näha, kuivõrd ebapopulaarne oli sõjavangide vahetus Vene rahvuslaste ja sõjablogijate seas.

Analüütikute sõnul on avalikult näha, et Venemaa kohalikud võimud ei järgi välja kuulutatud osalise mobilisatsiooni tingimusi. Kremli antud kvoodid sunnivad kohalikke võime mobiliseerima mehi olenemata nende varasemast sõjalisest kogemusest.

Samuti on näha, et mobilisatsioonis on üle-esindatud mittevenelased ja immigrantide kogukonnad.

ISW sõnul saadakse kvootidega vajalik hulk mehi, kuid neist ei pruugi saada võitlusvõimelisi sõdureid.

Briti luure: Ukraina väed ründavad Lõmani linna

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi luureülevaade kinnitab, et viimase kolme päeva jooksul on Ukraina väed end kinnistanud Oskili jõe mõlemal kaldal.

Venemaa püüdis Oskili jõest edutult teha kaitseliini Ukraina vägede vastu.

Britid kinnitavad, et Lõmani linna pärast käivad lahingud. Vene väed vallutasid Lõmani maikuus.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/Bot9jAVNWg



#StandWithUkraine pic.twitter.com/KK1twWxR5k — Ministry of Defence (@DefenceHQ) September 23, 2022

Lahinguolukord on üldpildis keeruline, kuid luureülevaate kohaselt survestavad Ukraina väed muuhulgas alasid, mida Venemaa peab enda sõja eesmärkide saavutamiseks ülioluliseks.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 550 sõdurit ja hävitati 18 Vene tanki

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 56060 (võrdlus eelmise päevaga +550);

- tankid 2254 (+18);

- jalaväe lahingumasinad 4796 (+20);

- lennukid 254 (+1);

- kopterid 219 (+1);

- suurtükisüsteemid 1355 (+14);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 326 (+8)

- õhutõrjesüsteemid 170 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 950 (+9);

- tiibraketid 240 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3659 (+29);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 126 (+1).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Kramatorski ja Donetski suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.