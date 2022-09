Kadõrov: Tšetseenias mobilisatsiooni ei tule

Tšetšeeni Vabariigi juhi Ramzan Kadõrovi sõnul ei osale Tšetseenia Venemaa osalise mobilisatsiooni korraldamises, kuna Venemaa koosseisu kuuluv vabariik on Vene-Ukraina sõjaga seoses "plaani ületanud", vahendas Raadio Vaba Euroopa Kaukaasia teenistus .

Kadõrov ütles Groznõi telekanalis eetrisse läinud kõnes, et Vene-Ukraina sõjast on juba osa võtnud 20 000 tšetseeni.

Kadõrov kinnitas kõnes, et Tšetseenia on "plaani ületanud" 254 protsenti, kuid ta ei selgitanud, millise plaaniga on tegu ning kes ja kuidas selle plaani kehtestas.

Lisaks kinnitas Tšetseenia juht, et Groznõis toimus sõjavastane meeleavaldus, kus osales 40 naist.

Kadõrov ähvardas, et igaüks, kes sellistel meeleavaldustel osaleb, saadetakse rindele. Ähvardus laienes ka meeleavaldusel osalenud inimeste abikaasadele ja lastele.

Varem teatas kohaliku opositsiooni liige Ibrahim Jangulbajev, et sõjavastasel protestil osalenud naised pidid allkirjastama dokumendi, mille kohaselt nad on registreeritud vabatahtlikeks.

Kadõrov kutsus 15. septembril Vene regioone üles korraldama kohalikul tasandil mobiliseerimist ilma Kremli sõjaseisukorra väljakuulutamiseta.