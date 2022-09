Eesti inimesed on hinnatõusuga toimetulekuks hakanud oma sääste kulutama

Rekordilise hinnatõusuga toimetulekuks on Eesti inimesed hakanud oma sääste kasutusele võtma. Seda näitab Eesti Panga statistika, mille kohaselt on hoiused hakanud tasapisi, kuid järjekindlalt vähenema.

Eraisikute hoiuste kasv kestis üle kümne aasta, kuid 2021. aasta sügisel toimus pööre: alates möödunud aasta septembrist on hoiused mõnel kuul pisut kasvanud ja mõnel teisel kuul veidi kahanenud.

"See viitab sellele, et varasemaga võrreldes on säästmine vähenenud. Sellele osutas ka see, et eraisikute tarbimine jätkas märgatavalt kiiremat kasvu kui sissetulekud," ütles Eesti Panga ökonomist Taavi Raudsaar ERR-ile.

Eraisikutel oli mai lõpu seisuga pangahoiustel ligi 11,2 miljardit eurot. Selle aasta suvekuudel hakkasid hoiused küll tasapisi, aga järjekindlamalt vähenema. Igakuiselt on vähenemine olnud ligikaudu 10-30 miljonit eurot.

"Eraisikutel kokku on hoiuseid juuli lõpu seisuga küll veel 11,16 miljardit eurot, aga tuleb arvestada, et need on väga ebaühtlaselt jaotunud ning paljudel inimestel pole võimalik pikalt säästude arvelt oma tarbimist endisel tasemel hoida," sõnas Raudsaar.

Coop Panga erakliendipanganduse juht Rasmus Heinla ütles, et eraisikute hoiuste maht kasvas nende pangas alates koroonakriisi algusest 2020. aasta kevadel kuni tänavuse kevadeni väga tugevalt. See tulenes suuresti asjaolust, et tervisekriisi ajal kehtisid mitmed tarbimist pärssinud piirangud ja sel perioodil maksti suures mahus välja ka teise pensionisamba rahasid.

Viimaste kuudel on aga nii tähtajalise kui ka nõudmiseni hoiuse ehk arveldusarvel oleva vaba raha suur juurdevool peatunud.

"Selleks on mitu põhjust. Esiteks suurendas tarbimist tervisekriisist tulnud piirangute kadumine ja teisalt suveperiood, mil inimesed tavapäraselt rohkem kulutavad. Kolmandaks kasutavad paljud praegu oma sääste, et tulla toime inflatsiooni ja oluliselt kallinenud kaupade ning teenuste hindadega," tõdes Heinla.

Luminori eraisikute panganduse juhi Tanel Rebase sõnul pole suuri muutusi klientide hoiuste mahus veel olnud ning hoiuste maht on stabiilne.

Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla ütles, et nende juures on hoiuste mahu kasv aeglustunud, kuid vähemalt juulis kasvas see aastases võrdluses veel 9,5 protsenti.

"Hoiuste mahu kasvu aeglustumine hakkas küll juba alates eelmise aasta oktoobrist, kuid enne seda laekus septembris kontodele ligi miljard eurot teise pensionisamba raha, mis hoiuste kasvu erakordselt kõrgele tõstis. Samas oli veel käesoleva aasta juuli hoiuste maht tublisti üle hinnangulise pandeemiaeelse ehk aastate 2015-2019 kasvutrendi," lisas ta.

LHV Panga treasury-juht Kadri Haldre sõnul on kõigis kliendigruppides, välja arvatud finantsvahendajad, nende klientide hoiused stabiilselt kasvamas.

"Finantsvahendajate hoiuste portfell on meil kontsentreeritud ning nende maht sõltub paljuski ühe-kahe kliendi otsustest. Tavaklientide hoiuste kasv on olnud umbes 20 protsenti aastas, millest meie jaeklientide hoiused on kasvanud veidi kiiremini ning ettevõtete omad aeglasemalt. Näiteks augustis kasvasid LHV tavaklientide hoiused 102 miljoni euro võrra," lausus ta.

Inflatsioon on Eestis Euroopa kõrgeim, olles alates maikuust püsinud üle 20 protsendi juures.