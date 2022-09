Sõja 214. päev: Ukraina sai USA-lt NASAMS-i õhutõrjesüsteeme

Oluline 25. septembril kell 22.01:

- Zelenski: Ukraina sai USA-lt NASAMS-i õhutõrjesüsteeme

- Sullivan: Venemaa tuumarelva kasutamisele reageeritakse otsustavalt

- Venemaa ei luba mobilisatsiooniealisi mehi pärast "referendumeid" üle piiri

- Pühapäeval läks Ukraina sadamatest teele veel seitse viljalaeva

- Venemaa süüdistab Ukrainat Zaporižžja tuumajaama droonidega ründamises

- Odessat rünnati Iraani droonidega;

- Vene väed korraldasid ööpäevaga seitse raketirünnakut ja 22 õhulööki;

- Lavrov: libareferendumil liidetavad alad on Venemaa täieliku kaitse all;

- Kuleba: Venemaa tuumaähvardus on vastuvõetamatu;

- Iraan plaanib Ukraina otsusele kärpida sidemeid vastata proportsionaalselt;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga neli lennukit ja 25 soomukit.

Zelenski: Ukraina sai USA-lt NASAMS-i õhutõrjesüsteeme

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles USA telekanalile CBS, et Ukraina on saanud USA-lt NASAMS-i (National Advanced Surface-to-Air Missile Systems) õhutõrjesüsteeme.

Zelenski tänas telesaates USA president Joe Bidenit ja kinnitas, et nüüd on Ukrainal need õhutõrjesüsteemid olemas, kuid lisas, et sellest ei piisa ligilähedaseltki kogu tsiviiltaristu katmiseks.

"Miks me neid vajame? Meil on vaja turvalisust, et meelitada ukrainlasi koju naasma. Kui siin on turvaline, tulevad nad tagasi, seavad end sisse, töötavad siin ja maksavad makse ning siis ei ole meil eelarves viie miljardi USA dollari suurust defitsiiti. Nii et sellest on kõigile kasu," sõnas Ukraina president.

Sullivan: Venemaa tuumarelva kasutamisele reageeritakse otsustavalt

USA rahvusliku julgeoleku nõukogu nõunik Jake Sullivan ütles, et kui Venemaa peaks kasutama Ukrainas taktikalist tuumarelva, reageerivad USA ja tema liitlased otsustavalt.

"Oleme suhelnud Kremliga otse, privaatselt ja väga kõrgetasemeliselt, et igasuguse tuumarelva kasutamisel on Venemaale katastroofilised tagajärjed, et USA ja meie liitlased vastavad otsustavalt ning oleme olnud selged ja konkreetsed, mida see endaga kaasa toob," ütles Sullivan CBS-ile.

Ta lisas, et Venemaa president Vladimir Putin on konflikti vältel korduvalt tuumakaardiga lehvitanud ning president Joe Bideni administratsioon võtab seda surmtõsiselt, sest küsimus on ülimalt tõsine - võimalik tuumarelva kasutamine esimest korda pärast Teist maailmasõda.

Venemaa ei luba mobilisatsiooniealisi mehi pärast "referendumeid" üle piiri

Vene võimud plaanivad mobilisatsiooniealistele meestele piiri kinni panna, ütles Meduzale president Vladimir Putini administratsioonile lähedal seisev allikas.

Teine allikas ütles, et sulgemisotsus tehakse pärast libareferendumeid, mida praegu Donetski ja Luhanski rahvavabariigis ning Hersoni ja Zaporižžja okupeeritud regioonides peetakse. "Referendumid" lõpevad 27. septembri õhtul.

Allikas ütles, et kehtestatakse midagi lahkumisviisa-laadset. See tähendab, et mehed peavad saama sõjaväe värbamiskeskuselt loa Venemaalt ära minna.

Piirid jäävad Meduza varasema teate kohaselt avatuks kuni libareferendumite lõpuni.

Venemaa alustas mobilisatsiooni 21. septembril. Ehkki allikad on väitnud, et riik plaanib armeesse kutsuda kuni 1,2 miljonit inimest, ei ole Kreml seda kinnitanud ja on lubanud mobiliseerida 300 000 reservväelast.



Pühapäeval läks Ukraina sadamatest teele veel seitse viljalaeva

Ukraina taristuministeeriumi teatel lahkus pühapäeval riigi sadamatest veel seitse laeva põllumajandustoodanguga ja nüüd on neid alates augustist teele saadetud kokku 218. Laevad suunduvad Aafrika, Aasia ja Euroopa riikidesse.

Ministeerium kirjutas sotsiaalmeedias, et alates augustist on Musta mere koridori kaudu riigist välja saadetud 4,85 miljonit tonni põllumajandustoodangut.

Enne sõda eksportis Ukraina igas kuus kuni kuus miljonit tonni vilja.

Venemaa süüdistab Ukrainat tuumajaama droonidega ründamises

Venemaa süüdistab Ukrainat Zaporižžja tuumajaama ründamises droonidega. Vene vägede teatel tulistasid sealsed üksused droonid alla. Jaama radiatsioonitase on normis.

Ukraina pool pole Venemaa väiteid kommenteerinud.

Odessat rünnati Iraani droonidega

Ukraina vägede teatel ründas Venemaa öösel Odessat Iraanis valmistatud droonidega.

"Vaenlane ründas taas Odessat kamikaze-droonidega," teatas Ukraina Lõuna Operatiivväejuhatus.

"Üks droon tulistati Ukraina õhukaitse poolt alla. Ühtegi kannatanut ei tuvastatud," teatas Ukraina.

Operatiivväejuhatuse kõneisiku Natalja Gumenjuki sõnul oli tegemist Iraani droonidega.

Kaks päeva tagasi hukkus Odessas droonirünnakus kaks tsiviilelanikku.

Vene väed korraldasid ööpäevaga seitse raketirünnakut ja 22 õhulööki

Ukraina kaitsejõudude peastaabi teatel korraldasid Vene väed möödunud ööpäeva jooksul seitse raketirünnakut ja 22 õhulööki. Purustusi on rohkem kui 35 asulas.

Peastaabi andmetel on Vene üksuste juhid pärast osalise mobilisatsiooni väljakuulutamist hakanud okupeeritud aladel lühiajaliste lepingutega teenivate sõdurite õigusi piirama. Vene üksustes Zaporižžja suunal öeldi sõduritele, et nende lepingu tähtaeg on tähtsusetu ja lahingutsoonis viibimise aeg sõltub nüüd väejuhatuse otsusest.

Teadaolevalt põhjendatakse mobilisatsioonikorraldusega ka puhkuste tühistamist ja palga väljamaksmise viibimist.

Lavrov: libareferendumil liidetavad alad on Venemaa täieliku kaitse all

Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles kõnes ÜRO-le, et Venemaa võtab okupeeritud alad, kus peab libareferendumeid, riigi "täieliku kaitse alla".

"Nende referendumite järel austab Venemaa inimeste tahet, kes on aastaid kannatanud neonatside režiimi," ütles Lavrov.

Venemaa alustas reedel neljas Ida-Ukraina piirkonnas võltsreferendumitega, mille lääneriigid on karmilt hukka mõistnud ning lubanud, et ühtki Ukrainale kuuluvat ala ei hakata Venemaa osana tunnistama.

Küsimuse peale, kas Venemaal oleks alust tuumarelvade kasutamiseks annekteeritud territooriumi kaitsmiseks ütles Lavrov, et Venemaa võtab alad "riigi täieliku kaitse alla".

Kuleba: Venemaa tuumaähvardus on vastuvõetamatu

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ütles pühapäeval, et Kremli tuumaähvardused on vastuvõetamatud ja Kiiev ei anna ähvarduste peale järele.

"Putini ja Lavrovi vastutustundetud väljaütlemised tuumarelvade võimaliku kasutamise kohta on täiesti vastuvõetamatud," kirjutas Kuleba Twitteris. "Ukraina ei anna järele. Me kutsume kõiki tuumariike Venemaale selgeks tegema, et selline retoorika on maailmale ohtlik ja seda ei tolereerita."

Iraan plaanib Ukraina otsusele kärpida sidemeid vastata proportsionaalselt

Iraan teatas, et plaanib Ukraina otsusele viia suhtlus Iraaniga madalamale tasemele "proportsionaalset vastust". Ukraina teatel tarnib Iraan Venemaale Ukraina ründamiseks kasutatavaid droone.

Iraani välisministeeriumi küneisik ütles, et Ukraina peaks "hoiduma kolmandate osapoolte mõjutamisest, kelle eesmärk on hävitada kahe riigi vahelisi sidemeid".

Iraani teatel põhineb Ukraina otsus kinnitamata infol, mis on pärit meedia poolt ülevõimendatud kajastustest.

Ukraina sõjaväevõimud teatasid, et lasid reedel Odessa sadama kohal alla neli Iraanis valmistatud niinimetatud kamikaze-drooni Shahed-136. Ukraina õhujõud andsid reedel teada, et lasid esmakordselt alla eelnimetatutest suurema Iraani drooni Mohajer-6.

Ukraina välisministeerium teatas reedel, et droonide tarnimine Venemaale on andnud tõsise löögi Ukraina-Iraani suhetele.

Hävitatud küla Kiievi lähistel. Autor/allikas: SCANPIX/Sergei Chuzavkov/SOPA Images via ZUMA Press Wire

Vene asekaitseminister lasti ametist lahti

Vene asekaitseminister Dmitri Bulgakov, kes on sissetungist alates vastutanud Vene vägede logistika eest, lasti ministriametist lahti.

Tema asemel asub asekaitseministriks kindralpolkovnik Mihhail Mizintzev, kes juhtis Mariupoli vallutamist ning pälvis sellega hüüdnime Mariupoli lihunik. Mizintsev juhtis ka Süürias asuva Aleppo linna pommitamist,

Mizintsev oli seni Venemaa riikliku kaitsekontrolli keskuse juht.

Vene kaitseministeeriumi teatel viidi Bulgakov üle "teise ametisse".

Bulgakovi vallandamist peetakse karistuseks Vene vägede ebaedu eest.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga neli lennukit ja 25 soomukit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas pühapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 56700 (võrdlus eelmise päevaga +400);

- tankid 2275 (+13);

- jalaväe lahingumasinad 4832 (+25);

- lennukid 259 (+4);

- kopterid 220 (+0);

- suurtükisüsteemid 1368 (+7);

- mobiilsed raketilaskesüstemid (MLRS) 328 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 171 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 966 (+10);

- tiibraketid 241 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3701 (+20);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 130 (+4).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Kramatorski ja Donetski suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.