Tallinna sadamapiirkonna arendaja sooviks sinna autotunnelit

Tallinna Rottermanni kvartalis ja sadama lähistel tegutseva kinnisvaraettevõtte US Real Estate tegevjuht Martin Kolga leiab, et linna huvides oleks mõistlik seal Ahtri tänavat läbiv autoliiklus tunnelisse suunata.

"Ei saa olla moodsas ja edukas linnas nii, et vanalinna, südalinna ja sadamaala keskelt läheb läbi kuus sõidurada ning 80 000 autot ööpäevas. 90 protsenti neist autodest sõidab sealt lihtsalt läbi. Neil ei ole asja siia piirkonda. Miks nad peavad siis maa peal liikuma?" rääkis Kolga usutluses Eesti Päevalehe Ärilehele.

Suurettevõtjale Urmas Sõõrumaale kuuluva firma juht ütles, et nende idee on viia autoliiklus tunnelisse Põhja puiestee ja Soo tänava nurgal asuvast Rimi kauplusest kuni Jõe tänava ristmikuni ning sinna saaks suunata ka sadamast tuleva liikluse. Tunneli ehitamist saaks rahastada autode kesklinna sisenemiselt võetavast maksust, rääkis Kolga.

"Mõistagi on see suur investeering, aga oleme omalt poolt linnale pakkunud mõtte, et see ei pea tulema linnakassast. Vaatame Stockholmi ja nende ummikumaksu või sisenemismaksu. On see 20 või 30 eurot kuus igalt kesklinna tulevalt autolt, aga selle raha eest saaks laenu abiga ehitada mitu tunnelit ja muuta liikluse sujuvamaks," ütles Kolga.

Tunnelist on räägitud ka varem

Sadamapiirkonda tunneli rajamisest on räägitud ka seoses 2020. aasta veebruaris avalikuks saanud Tallink Grupi, AS Infortari ja Tallinna linna plaaniga linnahalli piirkonna arendamiseks.

Kui linnahalli tuleks suur konverentsi- ja kontserdikeskus, siis seal mõne rahvarohkema ürituse korraldamine tekitaks piirkonna liikluses kollapsi, mille vastu aitaks ainult tunneli rajamine, ütles linnapea Mihhail Kõlvart 2020. aastal.

"See on probleem juba praegu. Väga palju variante ei ole, liiklus peab minema maa alla," ütles linnapea. Ta selgitas, et tunnel viib linnahalli piirkonnast autoliikluse võimalikult sadama poolt Ahtri tänavale ning pole välistatud, et veel kaugemalegi.

Kaks ja pool aastat tagasi olid sellekohased uuringud veel pooleli.