Kõlvart: linna eelistus on linnahall korda teha koos Tallinkiga

Möödunud nädalal Tallinkiga linnahalli renoveerimiseks ühisettevõtte loomise plaanist teada andnud Kõlvart märkis, et enne kui riigile lõplikult koostöö kohta ei öelda, peab ära ootama, mida on linnahalliga ja linnahalli juurde üldse võimalik teha.

Kõlvarti sõnul on koostöö riigiga senini variant, sest jätkuvalt on menetluses riigiabi loa taotlus Euroopa Komisjonis, kes menetleb seda juba kaks aastat.

"Meil on plaanis see protsess lõpuni viia. Kuna uus projekt nõuab tervet rida uuringuid ja analüüse, siis nii kaua vähemalt peab meil olema ka varuplaan," ütles Kõlvart, kelle sõnul on linna eraettevõtjatest partnerid, Tallink ja Infortar, teadlikud, et riigiabi loa taotlemise protsess käib ja teadlikud ka sellest, et linna jaoks on prioriteetne siiski projekt eraettevõtjate, mitte riigiga.

"Praegu on tähtis liikuda edasi hea tempoga ja esialgu kahe paralleelse projektiga," märkis Kõlvart.

"Meid ootab ees terve rida uuringuid, sealhulgas ka keskkonnamõju uuring ja igal uuringul on eksistentsiaalne tähendus. Arusaadav – kui sinna reisisadamat ei tule, siis on kogu projekt küsimärgi all. Tallinna nurga alt – kui me ei leia adekvaatset liikluslahendust, siis on projekt ohus. Sellepärast meil ongi (siiani alles) esialgne variant, et Tallinn viib linnahalli renoveerimise lõpuni iseseisvalt, koos riigi toetusega," selgitas Kõlvart.

Kõlvarti sõnul ei tasu karta, et reisisadama rajamisega suletaks linnahalli juures avalik ruum.

"Tallinn peab olema merele avatud ja see projekt annab meile selle võimaluse. Peale uuringuid ja analüüse soovime teha eskiisprojekti, mis näitab, kuidas avalik ruum hakkab välja nägema. Vaatamata sellele, et sinna on planeeritud reisisadam, saab sellest luua avaliku ruumi," rääkis ta.

Liikluslahendusena on pärast esialgseid uuringuid välja pakutud tunnel linnahalli juurest Ahtri tänavani ning perspektiivis Reidi teeni. Kõlvarti sõnul jääb tunneli rajamine ühisettevõtte kohustuste hulka, hilisem ülalpidamine ja hooldamine jääb aga linna mureks.

Tallink Grupp, AS Infortar ja Tallinna linnavalitsus teatasid eelmisel kolmapäeval, et loovad ühisettevõtte linnahalli arendamiseks, mis tähendab piirkonda reisisadama, konverentsikeskuse, kontserdisaali, hotelli ja kaubanduskeskuse rajamist. Arenduse maksumuseks hindasid osapooled 300 miljonit eurot.

"Kujundame linnahallist rahvusvahelise konverentsi- ja kontserdikeskuse, mis elavdab turismisektorit ja majandust laiemalt, loob töökohti ning tulevikus tooks linnale ka kasumit. Reisisadama loomine linnahalli kõrvale toob keskusesse sellisel hulgal turiste, mis muudab investeeringu tasuvaks," ütles Kõlvart toona.