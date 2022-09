Kaljulaid: jutt enda pakkumisest peaministrikandidaadiks ei vasta tõele

"Ühe versiooni kohaselt tuli 52-aastane endine riigipea Raja Teele kombel välja ettepanekuga: ma ei osale valimistel, aga toetan kolme erakonda oma autoriteediga riigikogu valimiskampaanias. Kui pärast 2023. aasta 5. märtsi selgub, et kolm parteid suudavad luua ühise valitsuse või valitsusliidu, hääletate mind peaministriks," märkis Rumm ajalehes.

ERR-iga rääkides ütles Kaljulaid, et ta ei ole käinud erakondade juures jutuga asuda nende peaministrikandidaadiks.

"Ei ole, ei ole, ei ole. Ma ei oska seda tõesti mitte kuidagi kommenteerida. See ei ole minu unenägu, see on kellegi teise unenägu," ütles ta.

"Ma pean küll ütlema, et oma suurimaks üllatuseks ma loen üha pöörasemaid teooriaid selle kohta, kuidas täpselt ma võiksin Eesti sisepoliitikasse siseneda. Jätkuvalt kinnitan – täna sellist plaani ei ole," lisas Kaljulaid.

Ajalehes kirjeldatud teise versiooni kohaselt ei pakkunud end peaministrikandidaadiks Kaljulaid ise, vaid talle söötis selle mõtte ette Reformierakond. See olevat juhtunud enne sõja algust, mil Reformierakonna reiting oli praegusest madalam ning erakond kartis, et Kaljulaidi vedamisel lööb Eesti 200 Reformierakonnalt valusalt palju hääli üle.

ERR-i küsimusele tulevikuplaanide kohta vastas Kaljulaid küsimusega.

"Miks inimesed arvavad, et ma peaks tegema mingisuguseid plaane? Mu kalender on toimetamisi täis, hästi palju konverentse, koolid kutsuvad rääkima. Mul ei ole üldse vajadust mõelda millegi sellise peale, et mis mu plaan on. Ma olen endiselt olemas Eesti rahva jaoks, ma olen endiselt olemas rahvusvahelistel üritustel, kus samamoodi on võimalik Eesti huve teenida. Ma ei tunne, et ma peaksin tegema mingisuguseid plaane, ma ei tee neid plaane."

"Plaan on jätkata praegu nii, nagu ma seni olen toimetanud. Hästi palju on olnud toimetamist ka just Ukraina teemadega läbi Yalta European Strategy (YES) nõukogu. Samamoodi mul on minu ÜRO roll Every Woman, Every Child Advocate. Need asjad on kogu aeg teada olnud ja nendega ma kogu aeg ka tegelen," lisas ekspresident. "Hästi palju on tõesti konverentside kutseid, oktoobris neli-viis kutset. Ma olen pooled päevad Eestist ära, täpselt samamoodi, nagu see oli viimase viie aasta jooksul."

"Mul ei ole tööpuudust, mul ei ole igav, mul ei ole ole vajadust teha mingisuguseid plaane ja ma ka ei tee neid praegu," võttis Kaljulaid kokku.