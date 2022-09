Briti allikas: gaasitorude sabotaaži võisid läbi viia veealused droonid

Venemaa eitab Nord Streami gaasitorude ründamist. Hoiatused sabotaaži kohta on aga ringelnud juba aastaid. Viimane Nord Streami intsident tõi selle ohu uuesti esile. Läti välisminister Edgars Rinkevics kirjeldas seda kui "hübriidsõja uue etapi" algust.

Sõjaväeanalüütikud ütlesid ajalehele The Times, et Kreml võib merealuste sidekaablite läbilõikamise või mõne teise torujuhtme kahjustamise kaudu tekitada Euroopas suurt segadust.

Ühe USA mereväe eksperdi sõnul võivad tulevased sihtmärgid hõlmata tähtsaid Atlandi ookeani veealuseid kaableid, mis võib kaasa tuua finantskriisi. Samuti võivad sihtmärkide hulka kuuluda kaablid, mis ühendavad internetiga Orkney ja Shetlandi saari.

USA mereväe ekspert ja Hudson Instituudi teadur Bryan Clark ütles, et Läänemerel ja Põhjamerel on veealune kontroll lünklik ning Venemaa allveelaevad võivad sellest mööda hiilida.

"See kõik on osa Venemaa stiilist. See on kahtluse külvamine, tekitades ebakindlust," ütles Clark.

Saksamaa võimud muretsevad, et sabotaaž ähvardab ka viit ujuvat veeldatud maagaasi (LNG) terminali. Saksamaa ehitab juurde LNG terminale, et vähendada sõltuvust Vene gaasist.

"Loomulikult oleme Euroopas ja Saksamaal olukorras, kus kriitilise taristu osad, sealhulgas energiavarustus, on potentsiaalsed sihtmärgid," ütles Saksamaa majandusminister Robert Habeck.

"Meie infrastruktuur pole väga hästi kaitstud, seda on äärmiselt raske tuhandete kilomeetrite ulatuses kindlustada. Kui Norrast Euroopasse suunatud gaasitarned katkestatakse, siis näeksime tohutut majanduslangust. Me ei suudaks kütta ja elektrit toota," ütles Liège'i Ülikooli professor Damien Ernst.