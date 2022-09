FP: Venemaa viis suure osa lääneringkonna maavägedest Ukrainasse

Väljaanne Foreign Policy kirjutab, et Venemaa viis suurema osa oma läänepiiril asuvatest maavägedest Ukrainasse. Kolme Euroopa kõrge kaitseametniku sõnul suunas Venemaa Ukrainasse 80 protsenti maavägedest, mis varem olid Baltikumi ja Soome piirkonnas.

Venemaa armee kannab Ukrainas suuri kaotusi. Moskva kraabib nüüd Venemaalt sõdureid kokku, et täiendada oma sõjaväge Ukrainas. Baltikumi ja Lõuna-Soome piirkonnas oli Venemaa maavägede koosseisus umbes 30 000 sõdurit. Kolme kõrge kaitseametniku sõnul viis Moskva 80 protsenti nendest vägedest Ukrainasse.

"Vägede väljaviimine sellest piirkonnast on viimase seitsme kuu jooksul olnud märkimisväärne," ütles üks Põhjamaade kõrge kaitseametnik.

Ametnik siiski rõhutas, et Venemaa õhuvõimekus selles piirkonnas pole muutunud. Samuti on sõjast puutumata jäänud Venemaa laevastik Koola poolsaarel. Venemaa viib siiski oma riigi põhjaosast Ukrainasse kaasaegset relvastust, nagu õhutõrjesüsteemid ja raketid.

USA ja Euroopa praegused ja endised kaitseametnikud rõhutasid, et Venemaa on Balti riikide jaoks jätkuvalt ohtlik. Ametnikud eeldavad, et Moskva plaanib oma sõjalise võimekuse Venemaa Lääne ringkonnas taastada, hoolimata sellest, kuidas sõda Ukrainas edasi läheb, vahendas Foreign Policy.

Suurem osa piirkonnast ära viidud Vene vägedest on Venemaa 6. armee koosseisus. See armee tegutseb praegu Lõuna-Ukrainas.

"Maavägede ümberpaigutamine on olnud vajalik, sest Venemaa armeel on puudus väljaõppinud sõduritest," kirjutas Soome kaitseministeeriumi nõunik Harri Ohra-aho

"Praegu pole Venemaa Baltikumile nii suur oht, mis ta oli aasta tagasi. Kui kui te olete väike Balti riik, siis ei saa te kunagi oma valvsust kaotada lihtsalt sellepärast, et Venemaal ei lähe praegu hästi," ütles USA kaitseministeeriumi endine kõrge ametnik Jim Townsend.

Venemaa klopsib Ukrainasse saatmiseks kokku ka ebatüüpilisi üksuseid. Anonüümseks jäänud Balti riikide kaitseametnikud ütlesid, et Venemaa Balti laevastikust pärit sõdurid tegutsevad nüüd maavägede koosseisus Ukrainas.