Lõmani venemeelne linnapea tunnistas Vene vägede rasket olukorda

Lõman on kolmes küljest ümber piiratud. Ukraina sõjaväe lõunaringkond teatas, et hävitas riigi lõunaosas kaks Venemaa tanki, kolm drooni ning kuus soomusmasinat. Ukraina teatel sai surma 18 Venemaa sõjaväelast. Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles oma igaõhtuses pöördumises, et Türgis viibivad Azovi polgu komandörid saavad lähiajal kohtuda oma sugulastega.

Oluline 29. septembril kell 19.08:

- Ukraina luure sõnul on Vene tuumarelva kasutamise oht kõrge;

- Reznikov: Vene tuumaarsenal ei pruugi olla heas seisukorras;

- Lõmani venemeelne okupatsiooniadministratsiooni juht tunnistas Ukraina vägede lähenemist;

- KrimSOS sõnul on poolsaarel mobiliseeritud 5000 meest, kellest enamus on krimmitatarlased;

- Venemaa kavatseb okupeeritud Ukraina alad annekteerida reedel kell kolm;

- Ukraina sõnul lähevad 20 000 Vene mobiliseeritut Valgevenesse;

- Ukraina armee jätkab riigi lõunaosas Venemaa sõjatehnika hävitamist;

- Ukraina tulistas Zaporižžjas ja Dnipropetrovskis alla neli Venemaa raketti;

- ISW: Moskva pole valmis, et Lõmani ümbruses võib rindejoon kokku variseda;

- Ukraina: Venemaa rünnakute tõttu hukkus Donetski oblastis kuus tsiviilisikut;

- Zelenski: Azovi polgu komandörid saavad varsti kohtuda oma sugulastega.

Ukraina luure sõnul on Vene tuumarelva kasutamise oht kõrge

Ukraina luure peadirektoraadi esindaja Vadim Skibitski sõnul võib Venemaa tuumarelva kasutada rindejoonel, kus on suur varustuse ja isikkoosseisu koondumine.

Skibitski sõnul vajab Ukraina selle vastu mitte ainult õhutõrje süsteeme, vaid ka eraldi raketitõrjesüsteeme, vahendas Interfax-Ukraine.

USA ametiisikute sõnul on Vene tuumarelva kasutamise tõenäosus siiski väike, kuigi võrrelduna varasemaga on selle kasutamise tõenäosus tõusnud, vahendas CNN.

Reznikov: Vene tuumaarsenal ei pruugi olla heas seisukorras

Ukraina kaitseminister kaitseminister Oleksii Reznikov meenutas intervjuus uudistagentuurile Interfax-Ukraine vestlust Ukraina kunagise presidendi Leonid Kutšmaga.

Kutšma sõnul oleks tollal Ukraina käes olnud Nõukogude tuumalõhkepead aegunud 1997. aastal – seega polnud ka riigil mõtet tuumaarsenali alles hoida.

Sellest kerkib Reznikovi sõnul küsimus, et mis seisus on praegune Vene tuumaarsenal.

Reznikov kinnitas samas intervjuus, et Ukraina väed on juba õppinud Iraani droonidega hakkama saama.

Kaitseministri sõnul pakkusid nad osadele riikidele Iraani droonide jäänuseid vastutasuna droonide vastu suunatud süsteemide eest. Selline vahetuskaup olevat pakkunud huvi mitmele riigile, kes seni selliseid süsteeme pole veel Ukrainale tarninud.

Lõmani venemeelne okupatsiooniadministratsiooni juht tunnistas Ukraina vägede lähenemist

Lõmani linn on oluline raudteesõlm. Ukraina vägede edenemise tõttu võib Lõmanis kotti jääda 1500 Vene sõdurit, hindas julgeolekuekspert Rainer Saks.

Linnas Donetski isehakanud võimude poolt linnapeaks määratud Alexander Petrikin kinnitas, et olukord Lõmanis on Vene vägedele väga keeruline ning Ukraina väed pommitavad seal asuvaid Vene vägesid pidevalt, vahendas CNN.

Ukraina väed on edenenud Lõmanist lõunas, läänes ja põhjas ehk linn on peaaegu ümber piiratud ning ülejäänud Vene vägedega ühendab Lõmani ainult üks tee.

Lõman langes Vene vägede kätte mai lõpus.

MTÜ sõnul on poolsaarel mobiliseeritud 5000 meest, kellest enamus on krimmitatarlased

Mittetulundusühingu KrimSOS (КримSOS) teatel on osa värskeltmobiliseeritud meestest juba Hersoni oblastis rindel.

KrimSOS sõnul on mobilisatsioonikutse saanud vähemalt 5000 Krimmi elanikku, kellest suur enamus on krimmitatarlased, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina sai sõjavangide vahetuse käigus tagasi kuus sõdurit

Sõjavangide vahetust kinnitas Ukraina presidendi kantselei juht Andrii Jermak. Jermak ei kinnitanud kui mitu Vene sõjavangi vastutasuks Vene vägedele anti, vahendab The Kyiv Independent.

Venemaa kavatseb okupeeritud Ukraina alad annekteerida reedel kell kolm

Vene presidendi administratsiooni esindaja Dmitri Peskovi sõnul korraldatakse reedel kell kolm nelja Ukraina oblasti annekteerimiseks eraldi tseremoonia.

Putin peab peale seda mõlemale Vene parlamendi kojale kõne, vahendas Interfax.

Ukraina sõnul lähevad 20 000 Vene mobiliseeritut Valgevenesse

Ukraina kaitseministeeriumi sõjaväeluure sõnul valmistub Valgevene vastu võtma kuni 20 000 Venemaal mobiliseeritud meest.

Mobiliseeritud mehed peaksid täiendama juba Valgevenes paiknevaid Vene üksusi, kogenud ja värskelt mobiliseeritute suhtarv peaks olema üks viiele.

Samuti palusid Vene võimud Valgevene abi hiljuti riiki sisenenud Vene kodanike mobiliseerimisel.

Ukraina armee jätkab riigi lõunaosas Venemaa sõjatehnika hävitamist

Ukraina sõjaväe lõunaringkond teatas, et hävitas riigi lõunaosas kaks Venemaa tanki, kolm drooni ning kuus soomusmasinat. Ukraina teatel sai surma 18 Venemaa sõjaväelast.

Ukraina tulistas Zaporižžjas ja Dnipropetrovskis alla neli Venemaa raketti

Ukraina õhujõud teatasid, et Venemaa hävitajad Su-35 tulistasid välja viis raketti Kh-59. Ukraina õhujõudude teatel tulistati üks rakett alla Zaporižžja oblastis ja kolm Dnipropetrovski oblastis.

Zeit: Saksa luure annab Ukrainale informatsiooni Vene vägede liikumise kohta

Saksamaa ajalehe Die Zeit teatel edastab riigi luureteenistus (BND) Ukrainale salastatud informatsiooni, mis on seotud Vene vägede liikumisega. Väidetavalt on need andmed saadud satelliidipiltide ja pealtkuulatud telefonivestluste kaudu.

Lehe teatel edastab Berliin andmed Ukrainale aga mõnepäevase viivitusega, seetõttu ei saa Ukraina armee seda informatsiooni kasutada surmavate rünnakute planeerimiseks, vahendas Deutsche Welle.

ISW: Moskva pole valmis, et Lõmani ümbruses võib rindejoon kokku variseda

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) hindas oma viimases ülevaates, et Venemaa sõjaline juhtkond pole valmistunud peatseks lüüasaamiseks Lõmani linna ümbruses. Venemaa lüüasaamine Lõmani juures võib veelgi vähendada Venemaa armee madalat võitlusvaimu.

Ukraina armee edusammud võivad suurendada vastuolusid Venemaa marurahvuslaste ja sõjaväe juhtkonna vahel. ISW teatel on Venemaa blogijad üha rohkem mures Ukraina armee edusammude pärast.

Blogijad väidavad, et Ukraina väed ohustavad Lõmani ümbruses Venemaa armee positsioone ja varustusliine. Rinde kokkuvarisemise korral oleksid ohus juba Venemaa positsioonid Severodonetski ja Lõssõtšanski piirkonnas.

Ukraina: Venemaa rünnakute tõttu hukkus Donetski oblastis kuus tsiviilisikut

Donetski oblasti kuberner Pavlo Kõrõlenko teatas neljapäeval, et Vene vägede rünnakute tõttu hukkus piirkonnas kuus tsiviilisikut, veel neli inimest sai vigastada.

Dnipropetrovski oblasti kuberner teatas, et Vene vägede rünnakute tõttu hukkus neli inimest. Hukkunute hulgas oli ka üks laps. Vigastada sai viis inimest, sealhulgas 12-aastane tüdruk, vahendas The Kyiv Independent.

Aftermath of a Russian missile strike in Dnipro, Ukrainian authorizes report 5 injured, 4 dead, 2 adults and 2 children. https://t.co/5H1C49dvy5 pic.twitter.com/SFNy8FgwSC — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 29, 2022

Volodini sõnul ei tohi venemaalased mobilisatsiooni vältimiseks riigist põgeneda

"Sõjaväes registreeritud kodanike suhtes kehtib seadus, mis keelab neil mobilisatsiooni ajal elukohast lahkuda ilma sõjakomissariaadi loata," kirjutas sotsiaalmeedias Vene Duuma spiiker Vjatšeslav Volodin

Volodini sõnul on selline seadus olemas ja seda peaksid järgima kõik ajateenistuskohustuslased, vahendas Interfax.

Zelenski: Azovi polgu komandörid saavad varsti kohtuda oma sugulastega

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles oma igaõhtuses pöördumises, et Türgis viibivad Azovi polgu komandörid saavad lähiajal kohtuda oma sugulastega.

Ukraina ja Venemaa vahetasid hiljuti omavahel ligi 300 sõjavangi. Zelenski kinnitas, et viis Ukraina Azovi polgu komandöri püsivad sõja lõpuni Türgis.

Briti luure: mobilisatsiooni eest põgenes rohkem mehi kui osales sõdureid Vene invasioonis

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi luureülevaate kohaselt on Venemaal välja kuulutatud osalise mobilisatsiooni eest tõenäoliselt põgenenud rohkem mehi kui oli sõdureid Vene invasioonivägede kooseisus veebruaris.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/qYt3fqzP7y



#StandWithUkraine pic.twitter.com/QlXZPwbjbS — Ministry of Defence (@DefenceHQ) September 29, 2022

Ülevaates juhitakse tähelepanu, et eelkõige on riigist lahkunud paremini haritud Vene kodanikud. Sellel saab olema Vene majandusele negatiivne mõju.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 430 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 58580 (võrdlus eelmise päevaga +430);

- tankid 2325 (+13);

- jalaväe lahingumasinad 4909 (+20);

- lennukid 262 (+0);

- kopterid 224 (+0);

- suurtükisüsteemid 1385 (+4);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 331 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 175 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 995 (+6);

- tiibraketid 246 (+4);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3751 (+9);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 131 (+0).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Kramatorski ja Donetski suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.