Viiendik Soomes elavatest venekeelsetest toetab Vene agressiooni Ukrainas

Küsimusele, kas Venemaa sõjaline tegevus Ukrainas on õigustatud vastas 64 protsenti eitavalt. Jaatavalt vastas 18 protsenti, 10 protsenti ütles, et ei oska vastata ning üheksa protsenti ei soovinud vastata, selgub Soome rahvusringhäälingu Yle avaldatud ülevaatest. Kuna andmed on esitatud ümardatult, siis ületab numbrite kogusumma sadat protsenti.

Küsitluse viis juunis ja juulis läbi venekeelsete lõimumisega tegelev kultuurifond ning selles osales 1600 inimest, kelle seas on nii Soome, Vene, Eesti kui Ukraina kodanikke.

Uuringu tellinud kultuurifondi programmidirektor Eilina Gusatinsky ütles Ylele, et teda üllatasid küsitluse tulemused, pidades silmas Vene agressiooni toetajate osakaalu.

"Ma ütlen otse, et see on liiga suur. See näitab, et Venemaa telekanalite ja Vene propaganda mõju on suur," märkis Gusatinsky.

Tema sõnul on Venemaa agressiooni kaitsjad valdavalt vanemad inimesed, kes vaatavad rohkem Vene telekanaleid.

Gusatinsky sõnul oleks huvitav teada Soome venekeelsete praegusi seisukohti, kui Venemaal on välja kuulutatud mobilisatsioon. "Sõda on tulnud peaaegu iga venelase koju. Kas Venemaa tegevusele on ka nüüd nii suur toetus, kui on teada, et oma lähedased võivad sattuda rindele?" küsis ta.

Küsitlusest selgus ka, et eakamad inimesed suhtuvad kriitilisemalt kui noored Venemaa suhtes kehtestatud sanktsioonidesse. Gusatinsky hinnangul võib seda seostada nende suurema murega Venemaal elavate lähedaste toimetuleku suhtes.

Vastajate vanusest sõltus ka usaldus meediasse. Vanemad ja keskealised kalduvad Soome ajakirjandust vähem usaldama kui nooremad venekeelsed. Kokku usaldab Soome meediat 41 protsenti venekeelsetest, soomlaste hulgas on usalduse tase 68 protsenti, märkis Yle.