ERR Riias: Läti lasteaiad on järgmisest sügisest ainult lätikeelsed

Läti seim kiitis lõpphääletusel heaks järk-järgulise ülemineku ainult lätikeelsele õppele põhikoolides, lasteaiad muutuvad lätikeelseks järgmisest sügisest. Gümnaasiumiharidus on Lätis riigikeelne juba praegu.

Lätikeelsele õppele üleminek vähemusrahvuste koolides algas juba 2004. aastal. Läti keele agentuur on koostöös haridusministeeriumi ja koolidega seda põhjalikult ettevalmistanud. Hiljuti lõppes järjekordne üleminekuaeg, mis tõi venekeelsetesse põhikoolidesse 50 kuni 80 protsenti riigikeelset õpet.

Selle nädala neljapäeval otsustas seim, et 2025. aastal on kõik põhikoolid lätikeelsed. Lätis elavad vähemusrahvused saavad oma keelt ja kultuuri edaspidi õppida huvihariduse kaudu. Selleks eraldatakse raha ja koostatakse õppekavad.

"Paljud, kes õpivad praegu vähemusrahvuste ehk venekeelsetes koolides, lähevad üle õppeasutustesse, kus juba aastaid on olnud vaid lätikeelne õpe. Vaated ühiskonnas muutuvad ja nüüd leitakse järjest enam, et õpingud läti keeles annavad lisaväärtust. Võimalik, et mõni vähemusrahvuste kool tuleb sulgeda, sest noored eelistavad läti koole," ütles Läti seimi haridus-, kultuuri- ja teaduskomisjoni aseesimees Ritvars Jansons.

Parlamendi otsusega ootavad muutused vähem kui viiendikku Läti pedagoogidest ja veerandit õpilastest.

Hoolimata õpetajate vähesusest ja nende madalaist palkadest leiavad ka õpetajate ametiühingud ja koolijuhid, et üleminekut lätikeelsele õppele need probleemid ei mõjuta.

Heaks kiidetud seadusemuudatused näevad ette ka täiendava eraõppe neile, kes ei saa hakkama.

"Peame arvestama, et mitte ainult need lapsed, kes elavad Lätis kohapeal, ei pruugi osata läti keelt. Meile saabub teistest riikidest, eriti Suurbritanniast

tagasi seal elanud Läti perede noori," ütles Jansons.

Koosmeele saadikud vaid lätikeelset kooliõpet ei toeta. Seimi enamus aga leiab, et märgiline otsus muudab kõigi ühiskonnaliikmete võimalused võrdsemaks.