Uuel nädalal saab lasta end vaktsineerida uusima koroonavaktsiiniga

Haigekassa vaktsineerimise koordinaator Hanna Jäe kinnitas, et uuendatud vaktsiin on nüüd jõudnud ka Eestisse. "Sellel ja eelmisel nädalal oleme tegelenudki vaktsiini pakkumistega ja kohale toimetamisega ja kõigi eelduste kohaselt juba järgmisest nädalast peaks olema see vaktsiin jõudnud nii kõikide perearstideni kui ka kõikide suuremate haiglate vaktsineerimiskabinettideni," rääkis Jäe Vikerraadios.

Omikroni alatüvede BA.4 ja BA.5 vastu loodud vaktsiiniga vaktsineerimiskuuri alustada ei saa - seda on lubatud kasutada vaid tõhustusdoosina ehk siis inimesel, kes on juba vaktsineerimiskuuri läbinud ja läheb saama kas kolmandat või ka neljandat doosi.

"Täna meil see vaktsiinide valik on tõepoolest üsna lai ja inimene saab valida. Uued modifitseeritud vaktsiinid on mõeldud ainult tõhustusdoosideks, kuid tegelikult võib ka esmaseid originaalvaktsiine tõhustusdoosiks kasutada, kui inimene seda soovib. Aga kindlasti ma rõhutaksin, et inimene ei peaks vaktsiinivalikusse ise nii väga kinni jääma, sest nõu saab küsida vaktsineerimise nõustajalt või perearstilt," rääkis Jäe. Digiregistratuuris saab endale uuema vaktsiini valida lähipäevil. "Vastavalt sellele, kuidas tervishoiuteenuse osutajad selle vaktsiini kätte saavad, siis nad ise need ajad ka sinna üles panevad," sõnas Jäe.

Haigekassa jälgib iga nädal väga tähelepanelikult Eesti vaktsineerimistempot. "Eks neid põhjuseid, miks inimesed ei ole väga aktiivselt vaktsineerima tulnud, on kindlasti mitmeid. Loomulikult on väga palju oodatud, et viiruste hooaeg peale hakkaks, et siis vaktsineerima tulla. Lisaks on teatav hulk inimesi, kes ongi oodanud just uut vaktsiini. Me väga loodame, et kui nüüd see vaktsiin on kõigile kättesaadav, siis see ka tõstab vaktsineerimistempot," prognoosis Jäe. "Igal juhul võib täna öelda, et see õige aeg vaktsineerimiseks on käes ja kindlasti tulge vaktsineerima," lisas ta.

Haigekassal on oktoobris tulemas uued kampaaniad nii Covid-19 kui ka gripile. "Viimastel aastatel on ka gripi vastu vaktsineerimine läinud aktiivsemaks. Kindlasti on siin omajagu kaasa aidanud ka see, et tasuta gripivaktsiini saajate vanusepiiri on alandatud: kui varasemalt oli see 65, siis täna on see 60. Aga ma tahaksin ka uskuda, et pidev vaktsineerimise fookuses hoidmine on ka inimeste teadlikkust tõstnud, sest vaktsineerimine on üks väga lihtne ja tõhus viis raskete haiguste ennetamiseks," sõnas Jäe.