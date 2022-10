Höövelsonist võib saada Keskerakonna esinumber Ida-Virumaal

Riigikogu liige Kaido Höövelson ei välista, et temast võib saada riigikogu valimistel Keskerakonna esinumber Ida-Virumaal.

"Kõik on võimalik. Seda ei saa välistada, aga see ei ole ka 100 protsenti kindel," ütles Höövelson vastuseks ERR-i sellekohasele küsimusele. Tema sõnul saab see selgeks, kui Keskerakonna juhatus kandidaatide nimekirjad kinnitab.

Ajaleht Põhjarannik avaldas laupäeval Höövelsoniga intervjuu, millest selgus, et ta kandideerib 5. märtsi valimistel Ida-Virumaal. Eelmistel valimistel oli Höövelson Keskerakonna kolmas number Harju- ja Raplamaal ning tegi seal erakonnakaaslaste Jüri Ratase ja Vladimir Arhipovi järel ka kolmanda tulemuse, kogudes 642 häält.

Põhjaranniku küsimusele, mitut mandaati Keskerakond Ida-Virumaal püüdma läheb, vastas Höövelson, et kindlasti vähemalt kolme mandaati.

2019. aasta riigikogu valimistel kogus Keskerakond Ida-Virumaa seitsmemandaadilisest valimisringkonnast kolme ja poole mandaadi jagu hääli.

Keskerakonna viimaste kahtede valimiste esinumber Ida-Virumaal, Yana Toom, on aga teatanud, et kandideerib seekord Tallinnas. Erakonna teine number Mihhail Stalnuhhin visati hiljuti erakonnast välja ning Keskerakonnast lahkus ka praegune riigikogu liige, Ida-Virumaalt pärit Martin Repinski.

Narva endine linnapea, kunagi Reformierakonda kuulunud Aleksei Jevgrafov tunnistas septembri keskel, et peab Keskerakonnaga kõnelusi riigikogu valimistel nende nimekirjas kandideerimise üle, kuid ta lisas, et esinumbri kohta talle ei ole pakutud.