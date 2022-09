Keskerakonna juhatus heitis Mihhail Stalnuhhini erakonnast välja

"Keskerakonna juhatus otsustas täna pärast riigikogu liikme Mihhail Stalnuhhini ärakuulamist arvata ta erakonnast välja. Otsuse tingis tema sobimatu väljaütlemine Eesti riigi ja valitsuse aadressil," põhjendas otsust Keskerakonna esimees Jüri Ratas sotsiaalmeedia vahendusel.

"Igal erakonna liikmel, eriti aga riigikogu liikmel, tuleb mõista oma sõnade kaalu ja tähendust. Eesti on vaba ja demokraatlik riik, kus igaühel on õigus oma arvamusele, kuid tegemist oli vale ja ohtliku sõnavõtuga, mis ei ühti Keskerakonna väärtustega. Mihhail Stalnuhhin ei veennud juhatust oma tões ning meie ei veennud teda," lisas Ratas.

"Keskerakond seisab iga Eesti inimese eest sõltumata nende emakeelest ja peame kõik ühiselt selle nimel pingutama, et vaadata koos tulevikku. Kõigi poliitikute kohus on ühiskonda sel keerulisel ajal ühendada, mitte lõhkuda ja kogukondi vastandada. Paraku Mihhail Stalnuhhin selle vastu eksis," märkis Ratas veel.

Erakonna kontorist lahkudes ütles Mihhail Stalnuhhin "Aktuaalsele kaamerale", et mõnda teise erakonda ta ei astuda ei kavatse. "See on täiesti täpne, mida ma võin teile öelda, et üheski erakonnas ma enam mitte kunagi ei osale," lausus Stalnuhhin.

Küsimusele, kas ta kahetseb seda, mida ta ütles, vastas Stalnuhhin eitavalt. Samuti eitas ta juhatuse ees vabandamist.

Stalnuhhin lisas, et riigikogust ta ei lahku ja poolt või vastu hääletamise otsustab olenevalt eelnõust.

Stalnuhhinile on avaldanud toetust Keskerakonna Narva osakond. Jüri Ratas lubas minna Keskerakonna narvakatega kohtuma.

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni ja Narva linnavolikogu liige Mihhail Stalnuhhin rääkis sotsiaalmeediasse postitatud venekeelses videos, et peab Nõukogude sõduritele pühendatud mälestusmärkide mahavõtjaid natsideks ja nimetas valitsuse liikmeid ja Kaja Kallast (RE) fašistideks.

Mihhail Stalnuhhin on üks populaarsemaid poliitikuid Narvas. Riigikogu 2019. aasta valimistel sai ta Ida-Virumaal 2653 häält, mis jäi alla ainult piirkonna esinumbri Yana Toomi kogutud 6195 häälele. Kokku sai Keskerakond 2019. aasta valimistel Ida-Virumaal 13 700 häält.