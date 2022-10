Türgi inflatsioon kiirenes 83,45 protsendini

Türgi tarbijahinnad tõusid septembris aastases võrdluses 83,45 protsenti, mis on viimase 24 aasta kõrgeim inflatsiooni näitaja.

Eelmisel kuul oli Türgis inflatsioon 80,21 protsenti, Ankara aga jätkas oma ebatraditsioonilist rahapoliitikat, vahendas Financial Times.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan eirab majanduslikku konsensust, et intressimäärade tõstmine ohjeldab inflatsiooni. Erdogan andis Türgi keskpangale korralduse, et pank jätkaks leebet rahapoliitikat.

Erdogan tahab intressimäärad tuua lõpuks ühekohalise numbrini. Türgi keskpanga hoiustamismäär on praegu 12 protsenti. Liir on sel aastal kaotanud 27 protsenti oma väärtusest dollari suhtes. See kiirendab riigis inflatsiooni veelgi.

Majandusteadlaste hinnangul on Türgi valuuta odavnemine peamine hinnatõusu põhjus, kuna Türgi sõltub suuresti impordist, eriti energias. Mõju on süvendanud ka energiakandjate ja toorainete hinnatõus pärast Vene vägede sissetungi Ukrainasse.

Erdogani partei on riigis võimul olnud umbes 20 aastat. Opositsiooniparteid ja mõned analüütikud väidavad, et tegelik hinnatõus on veelgi kõrgem. Nad süüdistavad Türgi statistikaametit andmetega manipuleerimises.