Rootsis algas kohtuasi endise Swedbanki tegevjuhi üle

Bonneseni kahtlustatakse kelmuses ja väärtpaberitega keelatud kauplemises.

See on esimene kord aastakümnete jooksul, kui Rootsi suurpanga endine tegevjuht on kohtu alla antud, vahendab SVT.

Rootsi peaprokurör Thomas Langroti sõnul levitas Birgitte Bonnesen eksitavat infot Swedbanki rahapesutõkestuse meetmete kohta panga Eesti harus. Bonneseni süüdistatakse ka panga siseteabe volitamata avalikustamises, kuna endine pangajuht teavitas panga suurimat omanikku töörühma töö avalikustamisest enne kui vastav teave avalikkuse ette jõudis.

Süüdistus puudutab ajavahemikku 2018. aasta sügisest kuni 2019. aasta veebruarini ehk pärast Danske Banki auditit, milles toodi välja ulatuslik rahapesu kahtlustus Danske Banki Eesti harus.

Danske Bank probleemide ilmsikstulekul laienes ajakirjanduslik huvi ka teiste Põhjamaade pankade tegevuse vastu. Tollal eitas Bonnesen, et Swedbankil esineb sarnaseid rahapesuprobleeme nagu neid ilmnes Danske Bankil.

Birgitte Bonnesen ja tema advokaat on enne kohtuprotsessi algust keeldunud kommentaaridest.

SVT toob välja, et see on esimene kord kui Rootsis on kohtu all suurpanga endine tegevjuht. Lisaks on tavatu süüdistada sellist inimest pettuses.

Kohtuprotsess kestab eeldatavasti kaheksa nädalat. Kui Bonnesen süüdi mõistetakse, ähvardab teda kuue kuu kuni kuue aasta pikkune vangistus.