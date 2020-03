Rootsi ja Eesti finantsinspektsioonide ja rahvusvahelise õigusfirma Clifford Chance hinnangul põhinedes otsustas panga juhtkond tühistada panga endisele tegevjuhile määratud lahkumishüvitise, mille esimene väljamakse oli planeeritud 29. märtsil.

Aasta tagasi, kui Bonnesen ametist vabastati, teatas pank, et Bonnesen saab hüvitiseks 75 protsenti oma 24 kuu palgast, mis toona oli 21,5 miljonit Rootsi krooni ehk ligikaudu 2,1 miljonit eurot.

Juhatus otsustas ka Bonnesenilt mitte kahjutasu nõuda. Pank otsustas esmaspäeva hommikul, et ei vaidlusta Rootsi finantsinspektsiooni möödunud nädalal langetatud otsust, mille kohaselt peab pank maksma 4 miljardit Rootsi krooni trahvi.

Rootsi ja Eesti finantsinspektsioonide ühisuurimise käigus leiti, et Swedbankil on Balti riikides olnud suuri vajakajäämisi rahapesu tõkestamise reeglite täitmisel ning otsustasid, et Swedbank AB-le tehakse hoiatus ning pangale määratakse nelja miljardi rootsi krooni ehk 360 miljoni euro suurune trahv.

Eesti finantsinspektsioon tegi Swedbank AS-ile ettekirjutuse, millega kohustatakse panka võtma kasutusele meetmeid parandamaks rahapesu vastu võitlemise kontrollisüsteeme. Eestis on käimas kriminaalmenetlus, mille eesmärk on jõuda selgusele, kas Swedbankis on aset leidnud rahapesu või muid kriminaalkuritegusid.